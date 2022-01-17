Повар посольства США в Москве рассказала, что ее высылают из страны

…вместе с другими дипломатами. Она проработала здесь 16 лет.

Шеф-повар американского посольства в Москве Мишель Михаленко сообщила на своей странице в фейсбуке, что ее и других дипломатов высылают из России. По ее словам, им уже аннулировали визу.

Михаленко отметила, что российские власти решили выслать ее из страны вместе с другими сотрудниками посольства на фоне обострения отношений между Россией и США.

«В этот день, 16 лет назад, я начала работать в посольстве США в Москве. […] Каждый день было что-то новое и захватывающее. Я буду всегда вспоминать это время, проведенное в Москве, как волшебное», — написала Михаленко.

В начале декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сотрудники американского посольства, которые находятся в Москве более трех лет, должны будут покинуть Россию к 31 января 2022 года.

Захарова подчеркнула, что «подобную игру РФ навязали американские партнеры».

«До 1 июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре высылаемых россиян», — сказала она.

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Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что до 30 января США покинут 27 сотрудников российского посольства. Еще столько же дипломатов уедут из страны через полгода. Американский посол в РФ Джон Салливан не согласился с российским коллегой Антоновым, который назвал происходящее «фактическим выдворением».

«Когда американский дипломат приезжает в Россию, он получает визу на три года. […] Для российских дипломатов мы тоже выдавали визы на три года, но когда действие визы истекало, иммунитет и привилегии, которые получал российский дипломат, не истекали. Они могли оставаться с привилегиями и дипломатическим иммунитетом, как дипломаты, им было не обязательно уезжать. К нам, к нашим дипломатам здесь не было такого же отношения», — рассказал Салливан в интервью РБК.

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