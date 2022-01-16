Не только Близнецы и Телец: 4 знака зодиака, которых называют толстокожими

Толстокожим называют человека, которого трудно чем-либо растрогать. Даже если он расстроится, то никогда этого не покажет. Толстокожий человек редко принимает близко к сердцу критику в свой адрес. Обычно такие люди заняты своими мыслями и не обращают внимания на то, что кто-то высказывает им свое недовольство. Вот 4 знака зодиака, которые являются толстокожими.

Телец

Тельцу все равно, что вы чувствуете по отношению к нему. Люди этого знака уверены в себе. Их самооценка не зависит от того, что говорят о них люди. Если вы общаетесь с Тельцом, то отлично знаете, как трудно заставить его нервничать из-за негативных высказываний окружающих в его адрес.

Близнецы

Быть толстокожим – это талант, которому Близнецы учатся долгие годы. Представители этого знака зодиака сохраняют вежливость, но отлично знают, что толстая кожа – это своего рода щит, позволяющий им выживать в нашем сложном мире. В остальном Близнецы — это эмоциональные люди, но они знают, что нужно надеть защитный колпак, когда дело доходит до работы и офисной политики.

Стрелец

Вы вряд ли ожидали этого от веселого и компанейского Стрельца, однако это реальность. Стрелец является самым толстокожим из всех знаков зодиакального круга. Представители знака нечувствительны к критике, потому что они отлично знают причину такого поведения окружающих. При этом очень часто причина заключается в том, что Стрельцу просто завидуют. Если вы пытаетесь обидеть Стрельца с помощью язвительных комментариев, то должны приготовиться к большому разочарованию.

Лев

Львы считаются королями и королевами гороскопа не просто так. Они не обращают внимания на то, что другие говорят о них за их спиной или им в глаза. Уверенность — их самая главная черта характера. Именно из этого источника они черпают свою невозмутимость. Они знают себе цену, поэтому на них почти не влияет то, что другие говорят об их талантах, умениях и навыках.