 

Стала известна причина, по которой съёмки «Сватов-7» затянулись на долгие годы

16.01.2022, 18:42, Разное
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В 2013 году на экраны вышел шестой сезон телесериала «Сваты», полюбившегося многим телезрителям. Поклонники фильма с огромным нетерпением ожидали продолжения интересных и увлекательных серий.
Судя по официальным заявлениям, после шестого сезона продолжение фильма не планировалось. Однако через некоторое время режиссёр Андрей Яковлев признался, что готов к новым съёмкам и приступил к написанию сценария.

Актриса Инна Королёва поделилась подробностями о продолжительной работе по созданию седьмого сезона знаменитого сериала в эфире YouTube-шоу Лизы Дидковской. По словам актрисы, изначально замысел нового фильма заключался в идее о дружбе народов мира, взаимоотношениях между разными культурами и странами.

Съёмки седьмого сезона начались в 2017 году, работа проходила в Белоруссии. Создание фильма шло довольно быстро и успешно, но в 2018 году у исполнителя одной из главных ролей Фёдора Добронравова случился инсульт. Затем актёр выздоровел и в начале 2020 года съёмки возобновились, но продолжились лишь до марта, поскольку началась пандемия коронавируса и, как следствие, различные карантинные ограничения. Поэтому работу снова пришлось отложить.

Наконец, в 2021 году работа по созданию фильма была успешно завершена. В конце декабря 2021 года состоялась премьера долгожданного нового сезона.

Как пояснила Инна Королёва, сценарий фильма очень отличается от первоначальной версии, его пришлось почти полностью переписать.

Источник: www.kinoafisha.info



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