Эксперты заявляют, что картофель на самом деле полезен для здоровья

Картофель, как овощ, имеет плохую репутацию. Возможно дело в том, что люди часто жарят его до забвения, и это способствовало тому, что он не получил такого же уважения, как листовая зелень в мире.

Картофель не так полезен, как тарелка салата, но он имеет важные преимущества для здоровья. Этот овощ содержит множество витаминов и очень эффективен для смягчения чувства голода.

Оказывается, существует множество неверных представлений о питании картофелем, в которых можно винить модные безуглеводные диеты. Конечно, то, как люди готовят его, имеет значение. Картофель фри — самый популярный продукт быстрого питания всех времен. Высокое содержание крахмала делает этот корнеплод идеальной основой для закусок с высоким содержанием натрия и трансжиров, таких как картофель фри, чипсы, картошка и оладьи.

Но вот что нужно знать о полезности картофеля, и как включить его в свой рацион. Овощ богат углеводами, каждый корнеплод среднего размера содержит около 33 граммов. Это высоко, но это не должно смущать. Полезные углеводы могут входить в сбалансированную диету в умеренных количествах, особенно в сочетании с физической активностью. Также содержание белка и клетчатки в овоще помогает сбалансировать крахмал.

Хотя картофель не имеет насыщенного цвета листовой зелени или отчетливого хруста овощей, таких как морковь и перец, он все же богат множеством витаминов и минералов. Овощ среднего размера содержит в кожуре 27 миллиграммов витамина С и 48 миллиграммов магния. Картофель также содержит витамины группы В: рибофлавин, тиамин и фолиевую кислоту. Он является одним из самых эффективных недорогих источников калия, поскольку в нем присутствует даже больше калия, чем в бананвх.

Калий является основным минералом, содержащимся в картофеле. Недостаточное потребление этого минерала может привести к повышению артериального давления. Он имеет решающее значение, поскольку он помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов. Одна картофелина среднего размера содержит около 610 миллиграммов калия (13% суточной нормы). Он также является источником витамина С. Овощ среднего размера обеспечивает примерно 36% рекомендуемой суточной нормы. Витамин С помогает укрепить иммунную систему, поддерживая клеточную функцию, а также может способствовать регенерации клеток кожи.

Еще одна польза для здоровья от включения картофеля в рационе — его фактор сытости. Этот овощ дольше сохраняет чувство сытости и помогает предотвратить переедание. Исследование, посвященное тому, как различные продукты утоляют голод, показало, что картофель был наиболее эффективным.

Источник: inosmi.ru