 

УАЗ отозвал четыре микроавтобуса, в которых рабочие забили не все болты

16.01.2022, 15:31, Разное
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Ульяновский автомобильный завод сообщил об отзыве четырёх микроавтобусов УАЗ-2206 из-за серьёзного и потенциально опасного дефекта – рабочие не забили часть болтов при окончательной сборке.

Этот факт выявила служба контроля качества.

– Как и любое современное предприятие, УАЗ уделяет немалое внимание вопросу качества конечного продукта. Репутация и безопасность людей для нас важнее любых убытков – вот почему было принято решение отозвать 4 единицы готовой к реализации продукции для устранения недостатков, – заявили в пресс-службе.

За допущенную оплошность руководство завода оштрафовало двоих сборщиков на 25% от зарплаты (на 4,8 тыс рублей каждого). Рассматривается возможность закупки веб-камеры и установки её в сборочном цехе для обеспечения контроля качества на основе цифровых технологий.

В связи с пандемией COVID-19 спрос на классическое семейство УАЗ упал, поэтому все дефектные машины находились на площадке готовой продукции всего лишь в 500 метрах от сборочного цеха. Это позволило устранить недостатки в короткие сроки, дополнительно был заменен уплотнитель, потрескавшийся за несколько недель пребывания автомобилей под открытым небом.

Зачем завод заявил об отзыве при том, что микроавтобусы не покидали его территорию, не уточняется.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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