УАЗ отозвал четыре микроавтобуса, в которых рабочие забили не все болты

Ульяновский автомобильный завод сообщил об отзыве четырёх микроавтобусов УАЗ-2206 из-за серьёзного и потенциально опасного дефекта – рабочие не забили часть болтов при окончательной сборке.

Этот факт выявила служба контроля качества.

– Как и любое современное предприятие, УАЗ уделяет немалое внимание вопросу качества конечного продукта. Репутация и безопасность людей для нас важнее любых убытков – вот почему было принято решение отозвать 4 единицы готовой к реализации продукции для устранения недостатков, – заявили в пресс-службе.

За допущенную оплошность руководство завода оштрафовало двоих сборщиков на 25% от зарплаты (на 4,8 тыс рублей каждого). Рассматривается возможность закупки веб-камеры и установки её в сборочном цехе для обеспечения контроля качества на основе цифровых технологий.

В связи с пандемией COVID-19 спрос на классическое семейство УАЗ упал, поэтому все дефектные машины находились на площадке готовой продукции всего лишь в 500 метрах от сборочного цеха. Это позволило устранить недостатки в короткие сроки, дополнительно был заменен уплотнитель, потрескавшийся за несколько недель пребывания автомобилей под открытым небом.

Зачем завод заявил об отзыве при том, что микроавтобусы не покидали его территорию, не уточняется.

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