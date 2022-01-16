«Омикрон» пришел в столицы

Какой будет новая волна — на примере Москвы, Нью-Йорка, Лондона и Мадрида. Инфографика «Новой».

На Россию надвигается «омикрон». Новый штамм официально обнаружен уже в 13 регионах. Пока что больше половины случаев приходится на Москву. «Новая» разбиралась, как может выглядеть «омикронная» волна на примере столицы.

Сколько в Москве «омикрона» — достоверно неизвестно. Данные разных госучреждений расходятся. В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи говорят, что этим штаммом были заражены около 30% новых больных. В мэрии ― настаивают на 50%. В Федеральном медико-биологическом агентстве ― даже на 76%.

Тем не менее уже видно: с января заболеваемость по всей стране ощутимо пошла вверх. В Москве за последнюю неделю число новых заражений удвоилось, а в ближайшие две недели может подскочить* еще в 5–14 раз, до 30–90 тысяч в день. Такого в столице еще не было. Максимум предыдущих волн, по официальным данным, не переваливал за 10 тысяч заболевших в сутки.

Судя по другим странам, пик новой «омикронной» волны мы можем увидеть через месяц ― в первой половине февраля. Ежедневная заболеваемость (не выявляемая, а реальная) в это время может составить до 200 тысяч человек в день, говорят эксперты.ПОЧЕМУ «ОМИКРОН» ПРИШЕЛ ТОЛЬКО СЕЙЧАС

Мы рассчитали динамику распространения «омикрона» в трех мегаполисах: в Нью-Йорке, Мадриде и Лондоне, — и показали, как может вырасти заболеваемость в Москве, если распространение заболевания пойдет по одному из этих трех сценариев.

КАК МЫ СЧИТАЛИ

В США «омикрон» попал 1 декабря. Уже через пару недель число новых заражений ковидом начало расти. Сначала плавно, потом — лавинообразно. В начале декабря в стране выявляли около 120 тысяч новых случаев в день. А уже 10 января был зафиксирован абсолютный рекорд — почти 1,4 млн положительных тестов.

Только в Нью-Йорке сейчас в среднем каждый день выявляют по 40 тысяч новых ковидных больных. (Столько же официально фиксировали во всей 145-миллионной РФ на пике «дельта»-волны в ноябре 2021 года.) Люди массово уходят на больничные и карантины. Некому водить автобусы и поезда в метро. Из-за болезни сотрудников закрываются рестораны и бродвейские шоу.

Похожим образом волна развивалась в Испании. От появления в стране «омикрона» до резкого роста заражений прошло даже чуть меньше двух недель. Сейчас в стране выявляют в среднем в три–пять раз больше заболевших, чем в предыдущие волны.

Лучше всего с волной «омикрона», похоже, справляется Великобритания. Уже в конце декабря в Лондоне заболеваемость вышла на «плато», а с 4 января и вовсе пошла на спад.

При этом «омикрон» реже приводит к тяжелому течению болезни, чем предыдущие штаммы. В Испании и Великобритании число пациентов в ковидных госпиталях пока не сравнимо со значениями самой тяжелой — второй волны. Пока заполняемость госпиталей в 1,5–2 раза ниже пиковых уровней января 2021 года. Смертность также держится на более низком уровне.

Тем не менее в США госпитализации бьют рекорды, причем во всех возрастных группах. Больше всего среди пациентов по-прежнему пожилых. Однако в больницы теперь попадают и дети, подростки.

Различную динамику эпидемии в США и Великобритании можно объяснить уровнем вакцинации, говорит независимый аналитик Александр Драган. Если в Штатах полностью привито 63% населения, а ревакцинировались 37,5%, то в Великобритании — 83% и 63% соответственно.

Причем перед приходом «омикрон»-штамма в Англии особенно активно ревакцинировали группы риска. Среди людей старше 60 лет бустеры получило более 85% населения. А среди тех, кто старше 80 лет, — все 90%.

«Датские и британские исследования показывают, что свежий бустер защищает от заражения «омикрон»-штаммом на уровне 60–70%, тогда как просто полный курс, без бустера, дает защиту околонулевую, в районе 10–20%. И кроме того, ревакцинация повышает защиту от госпитализации до 83–92%. От тяжелого течения, по ранним канадским данным, защита еще выше», — говорит Александр Драган.

Есть риск, что по числу тяжелых случаев ковида РФ будет ближе к США, а не к Великобритании. В нашей стране полностью привито 47% граждан, а ревакцинировались и вовсе около 5%.

«У меня в связи с этим не очень утешительные прогнозы. Особенно грустно у нас с вакцинацией групп риска. На конец декабря в Москве было вакцинировано где-то полтора миллиона пожилых москвичей, то есть около 50%. А ревакцинацию среди них прошло около полумиллиона, то есть это всего 16%. Поэтому, вероятнее всего, нас ожидает тяжелый февраль», ― говорит Александр Драган.

Эксперт прогнозирует, что на пике уровень заболеваемости в Москве может составить 90–200 тысяч человек в сутки, но реально выявлять будут, вероятно, не больше 30–50 тысяч.

Хорошая новость в том, что эта волна, скорее всего, пройдет быстро. К примеру, в Великобритании от появления в стране «омикрона» до пика волны прошло меньше полутора месяцев, около 40 дней.

* ссылка на СМИ, внесенное Минюстом в реестр иноагентов

Антонина Асанова, корреспондентка дата-отдела «Новой газеты»

Инфографика: Артем Щенников

Редактор: Арнольд Хачатуров

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