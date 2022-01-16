Практика осознанности: простой способ по уходу за кожей, который позволяет значительно сэкономить на расходах

Древняя практика осознанности — это один из способов достижения внутренней гармонии, с помощью которого мы можем превратить жизнь не в скучную рутину, а в настоящее чудо. Эту разновидность духовного развития можно применять практически во всех аспектах жизни, даже в уходе за кожей или волосами.

Применяя практику осознанности, мы можем совершать уход за кожей, полностью контролируя каждое движение и наделяя его особым смыслом. Этот бесценный опыт, безусловно, заставляет нас уделять большое внимание собственному внешнему виду и отдаваться процедурам на все сто процентов!

Итак, на что вам нужно обратить внимание, совершая осознанный уход за кожей?

Узнайте больше о каждом ингредиенте в составе

В момент ухода за кожей вы должны понимать, какие именно продукты вы наносите на лицо, шею и область декольте. Пользуйтесь только теми средствами, в составе и пользе которых вы уверены.

Сосредоточьтесь на каждом шаге и почувствуйте, как средство впитывается и помогает вашей коже стать здоровой и красивой. Во время умывания используйте воду комфортной температуры для того, чтобы ощущать, как молекулы Н2О уносят с вашего лица все загрязнения, усталость и негатив, оставшиеся после прошедшего дня.

Почувствуйте, как средство впитывается в вашу кожу и начинает работать

При проведении ритуала осознанности важно не торопиться и сосредоточиться на каждом этапе ухода за кожей. Нанося очередное средство, сделайте вдох и почувствуйте, как продукт впитывается в кожу, отдавая все полезные компоненты и забирая усталость и отеки. Совсем не сложно представить, как каждое движение ваших пальчиков освобождает ваше лицо от свободных радикалов, токсинов и негатива, воздействующего на вас в течение всего дня.

Постарайтесь по-настоящему ощутить, как ваша кожа напитывается увлажняющим кремом и становится более упругой после нанесения тоника.

Для того чтобы ввести эти полезные привычки и подходить к уходу за лицом более осознанно, выделяйте на процедуры больше времени.

Не забывайте делать легкий массаж лица, испытывая удовольствие каждый раз, когда ваши пальцы касаются лица.

Соблюдайте паузы

Практику осознанности применять невозможно, если вы не хотите уделять ей достаточно времени. Поэтому постарайтесь выделить на уход за собой хотя бы полчаса, чтобы настроиться на нужную волну, правильно нанести косметические средства и дать им впитаться, прежде чем переходить к следующему этапу.

Осознанность – это уменьшение расходов и экономия

Применяя осознанность в уходе за кожей, мы начинаем действительно понимать состояние эпидермиса, а значит, исключать бесполезные продукты.

Эми Векслер, доктор медицинских наук, пояснила, что самыми основными вещами для ухода за кожей являются очищающие средства, а также увлажняющие и солнцезащитные кремы. К этому мы можем добавить использование антиоксидантной сыворотки для защиты лица и шеи от загрязнений.

При правильном понимании потребностей кожи расходы на средства для ухода за ней будут более контролируемыми. Мы сможем сортировать и выбирать только то, что нам нужно, не приобретая бесполезные пустышки.