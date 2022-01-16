 

Финансисты дали прогноз относительно ближайшего будущего российского рубля

16.01.2022, 12:04, Разное
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При положительном сценарии рубль может вырасти на 20%. В негативном случае он упадет до 30%, и его стоимость будет равна 90-100 единицам за один доллар.
Финансовые аналитики спрогнозировали три варианта развития ситуации с курсом рубля, в соответствии с исходом диалога с Западом.

При положительном закрытии вопросов с НАТО и послаблении действующих санкций у рубля есть все шансы подрасти на 20% по отношению к доллару и значительно укрепить собственную позицию. Так стоимость российской валюты, согласно разным источникам, будет колебаться от 71 до 78 рублей за единицу. Такой оптимистический расклад возможен лишь при утихании западной риторики.

В негативном сценарии довольно трудно спрогнозировать уровень падения национальной валюты и акций, но, по словам аналитиков, учитывая финансовые резервы и прочность российских банков, не стоит ожидать столь сильного обвала валюты, который наблюдался при кризисах в 1998 и 2008 годах. Однако вполне вероятно падение рубля на 25-30% и его дальнейшая стоимость в 90-100 единиц за один доллар.

По мнению финансовых аналитиков, наиболее реалистичным сценарием, в случае сохранения текущей риторики с Западом, является подъём нацвалюты на 6-8% и укрепление его позиций на отметке в 72-74 за доллар и 83-85 за евро. При этом дальнейшая позиция российского рубля зависит не только от политики западных государств, но и от жесткости санкций, обсуждаемых сейчас в США.

Источник: iz.ru



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