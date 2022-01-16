 

Мнение: Казахстан. Потери “черного января”

16.01.2022, 3:50, Разное
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Предварительные официальные данные по жертвам событий в Казахстане.

Погибших (которые поступили в морги)  – 225 человек (из них одна гражданка РФ, а также 19 полицейских и силовиков), из них 176 умерли в больницах.
Раненых и пострадавших – 4578 человек (их них 265 в больницах, из них 67 в реанимации)
Из более чем 8000 задержанных по итогам беспорядков и попытки гос.переворота арестовано – 446 человек. Возбуждено 540 уголовных дел.

Цифра в 20 000 боевиков (только в Алма-Ате) каких либо статистических подтверждений так и не нашла.
Это пока что предварительные цифры, но ожидается, что совсем уж сильно они меняться не будут.

В целом, по итогам событий остаются следующие вопросы:

1. Где Назарбаев?
2. Чем занимался Назарбаев с 1 по 10 января.
3. Сколько на самом деле было "боевого актива", которому сдал Алма-Ату?
4. Кто именно направлял этот "актив"?
5. Какие именно внешние силы находились в контакте с теми, кто управлял процессом в Казахстане?
6. Кто именно отдал приказ сдавать оружейки (в особенности оружейку КНБ)?
7. Какие задачи стояли у группы боевиков захвативших аэропорт в Алма-Ате?
8. Откуда происходило развертывание основной массы боевиков?

Из прочего по Казахстану.

1. Лукашенко заявил, что операцию ОДКБ в Казахстане они разработали вместе с Путиным за час.
2. Вывод войск ОДКБ из Казахстана завершится к 20 января.
3. Зам.министра энергетики Казахстана и еще ряд лиц арестованы на 2 месяца за повышение тарифов на газ, которые привели к протестам.

Источник: Colonel Cassad



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