 

Дайвер рассказал, что случилось с ним после того, как он погладил маленькую акулу

15.01.2022, 21:50, Разное
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Рик Андерсон – дайвер со стажем, который, как и многие люди, имеет друзей. Однако к их число входят не только люди, но и подводные жители.

Чтобы встретиться с ними, мужчина снаряжается в специальный костюм, дополняет экипировку кислородным балконом и отправляется на океан. Он погружается по воду и общается там с огромной акулой.

Дайвер легко определяет свою знакомую – на теле акулы есть отметины. Человек и рыба всегда тепло встречают друг друга – они обнимаются.

«Я прихожу к акуле уже седьмой год подряд. Мы познакомились, когда она была еще малышкой. Тогда я аккуратно подобрался к ней, так как боялся напугать. Я не нашел ничего лучше, чем погладить ее. После этого она начала на меня реагировать, но не агрессивно. Она видит меня, подплывает, трется, ждет, пока я начну гладить ее» – говорит парень.

Другие подводные путешественники очень удивляются увиденному. Ведь во всеобщем понимании акулы – опасные животные, которые могут нанести вред человеку. Но Рикки не прекращает встречаться с особенной подругой.



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