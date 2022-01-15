Горсть шпината, нарезанная петрушка и немного какао-порошка: шесть домашних процедур, которые снимают следы усталости на лице

Начало года, как правило, ни у кого не бывает легким, и суетливые будни сказываются не только на запасах организма, но и на кожном покрове. Зимний сезон может быть особенно жесток к коже лица, так как ее оттенок становится более бледным, дерма сохнет и шелушится. Признаки истощения явно возвращаются на ваше лицо, так что стоит взять себя в руки. Иногда для решения проблемы не нужны дорогостоящие процедуры – достаточно домашней маски для лица, которая оказывает необыкновенное действие на уставшую кожу благодаря своему содержанию.

Процедуры для лица, которые блестяще воздействуют на уставшую кожу

Трудно интегрировать домашний уход за своей кожей в насыщенную повседневную жизнь, но вы можете приготовить супербыструю и невероятно эффективную маску из этих проверенных ингредиентов за считанные секунды. Вы можете приготовить домашнее средство вечером и оставить в холодильнике до утра. Или использовать маску сразу, а в то время, пока она действует, заниматься своими делами!

Гениальность этих домашних средств для лица заключается не только в их простоте. Эти составы можно сделать за копейки, и, скорее всего, все ингредиенты уже есть на вашей кухне, так что вам не придется сбиваться с ног для того, чтобы приготовить маску, способную стереть с вашего лица следы усталости и веселых каникул! Вот несколько знакомых всем продуктов, которые улучшат ваш внешний вид за считанные минуты!

Морковь

Этот яркий овощ также играет важную роль в замедлении процесса старения. Морковь богата бета-каротином, который в организме превращается в витамин А. Это жирорастворимый антиоксидант, который может накапливаться в коже. Морковь обеспечивает защиту от основных повреждений, которые могут привести к разрушению коллагеновых волокон, поэтому она также играет важную роль в предотвращении старения кожи. Морковная маска для лица помогает сохранить кожу в естественном эластичном состоянии, придавая ощущение свежести и чистоты.

Томатное пюре

Помидоры чрезвычайно богаты витаминами, они не только полезны для здоровья, но и очень положительно влияют на кожу. В них содержатся витамины B2, C, E и A, поэтому томатное пюре, приготовленное непосредственно перед нанесением на дерму, помогает интенсивно восстанавливать уставшую кожу лица. Витамин В2 является мощным витализатором, недостаток его может привести к бледности, сухости кожи. Витамин А, содержащийся в томатах, в значительной степени отвечает за регенерацию клеток кожи, а содержащиеся в нем витамины С и Е помогают поддерживать здоровье и эластичность кожи лица.

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Очень важно приготовить пюре из свежих помидоров для последующего использования на лице самостоятельно, так как консервированные версии содержат добавки, которые снижают эффективность этого домашнего средства для здоровья кожи.

Огурец

Огурец оказывает охлаждающее и успокаивающее действие, уменьшая припухлость и снимая любое раздражение. Большая часть огурца состоит из воды, поэтому овощ может стать основой для идеальной увлажняющей маски, делая уставшую кожу невероятно свежей. Благодаря содержанию витамина С огурец также может замедлить процессы старения. Для того чтобы сделать процедуру, которая мгновенно устранит следы усталости, соедините огурец с небольшим количеством лимона. Небольшая порция витамина С никогда не повредит вашей коже!

Какао

Какао — не только основа вкуснейших сладостей, но и суперингредиент в уходе за кожей. Разумеется, в данном случае речь не идет о нанесении на лицо плитки обогащенного сахаром молочного шоколада. Стоит использовать продукты с особенно высоким содержанием какао, так как они содержат активные растительные компоненты, очень положительно воздействующие на кожу лица.

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Какао богато флавоноидами, поэтому значительно способствует обновлению клеток и глубоко увлажняет кожу. Продукт также стимулирует кровообращение, поэтому благодаря его воздействию лицо выглядит менее бледным и усталым, кожа становится более упругой и подтянутой.

Петрушка

Петрушка, богатая витаминами А, С и Е, может стать суперингредиентом маски для лица, которая освежает кожу и устраняет признаки усталости. Благодаря содержанию витамина С петрушка способствует выработке коллагена, борется со свободными радикалами и делает кожу сияющей. В ней также содержится достаточное количество витамина К, поэтому она также может подойти для удаления кругов под глазами.

Шпинат

Шпинат богат витаминами А, В, С и К. Маски из него мгновенно восстанавливают уставшую кожу. Благодаря содержанию витамина А шпинат невероятно полезен в качестве средства для регенерации кожи лица, поэтому с его помощью гарантировано достижение впечатляющих результатов. Между тем благодаря высокому содержанию витамина С это растение способно значительно замедлять процесс старения. Содержащийся в нем хлорофилл наполняет жизнью даже самую уставшую кожу.