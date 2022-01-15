На тихоокеанском дне произошло извержение вулкана

14 января на дне Тихого океана неподалеку от островов Тонга произошло извержение одного из вулканов, что вызвало цунами, удар которого приняли на себя Курильские острова и юго-западная часть Японии.

Как рассказали экстренные службы, на Курильских островах высота волны не превысила двадцати сантиметров, поэтому прямой угрозы местному населению нет. В настоящее время проведено оповещение двух портов в Курильском и Южно-Курильском городских округах.

В Японии была объявлена угроза появления цунами высотой до трёх метров, однако его высота оказалась меньшей, чем предполагалось. Через несколько минут после выхода предупреждения на юго-западную часть Японии, а именно на побережья островов Амами и Токара, обрушилась волна высотой 1,2 метра. В прибрежных населенных пунктах проведена массовая эвакуация населения.

Причиной стихийного бедствия является извержение вулкана, находящегося на дне Тихого океана возле островов Тонга. В связи с этой опасностью короля одноименного государства срочно эвакуировали из дворца.

Американские штаты, расположенные на западном побережье континента, были также предупреждены о возможном цунами.

Источник: ria.ru