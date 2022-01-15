Ученые выдвинули очередную версию происхождения жизни на Земле

Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого проверили очередную гипотезу о происхождении живых организмов на Земле. По мнению исследователей, коренной причиной явилось взаимодействие металлов с белками.

На протяжении десятилетий основным вопросом ученых всего мира о происхождении живых организмов было стремление к пониманию парадокса: как признаки примитивной жизни могли возникнуть на планете из неживых источников. Современные исследователи пришли к выводу, что микроорганизмы могли осуществлять сбор и использование энергии из источников по типу Солнца и богатых водородом гидротермальных источников. Такое предположение на молекулярном уровне означает наличие способности к обмену электронами как первостепенного жизненного процесса. Базовым материалом, по мнению специалистов, могли быть металлы, биологическую активность которых обеспечивали белки, а следовательно – именно комбинация упомянутых составляющих и обеспечила возникновение жизни на Земле.

При этом исследователи выявили, что большая часть существующих белков в рамках процесса взаимодействия с металлами являются практически идентичными. Таким образом, подобные “строительные блоки”, вероятно, имели одного или несколько общих прототипов.

Источник: www.ferra.ru