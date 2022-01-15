 

Ученые выдвинули очередную версию происхождения жизни на Земле

15.01.2022, 21:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого проверили очередную гипотезу о происхождении живых организмов на Земле. По мнению исследователей, коренной причиной явилось взаимодействие металлов с белками.
На протяжении десятилетий основным вопросом ученых всего мира о происхождении живых организмов было стремление к пониманию парадокса: как признаки примитивной жизни могли возникнуть на планете из неживых источников. Современные исследователи пришли к выводу, что микроорганизмы могли осуществлять сбор и использование энергии из источников по типу Солнца и богатых водородом гидротермальных источников. Такое предположение на молекулярном уровне означает наличие способности к обмену электронами как первостепенного жизненного процесса. Базовым материалом, по мнению специалистов, могли быть металлы, биологическую активность которых обеспечивали белки, а следовательно – именно комбинация упомянутых составляющих и обеспечила возникновение жизни на Земле.

При этом исследователи выявили, что большая часть существующих белков в рамках процесса взаимодействия с металлами являются практически идентичными. Таким образом, подобные “строительные блоки”, вероятно, имели одного или несколько общих прототипов.

Источник: www.ferra.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Пластический хирург: “Промывание мозгов” ненормальными изображениями в соцсетях приводит к искаженным стандартам красоты”

03.12 / Более трети детей переносят SARS-Cov-2 бессимптомно – канадское исследование

07.04 / Россия и Китай стремятся связать Америке руки в космосе

07.08 / Мнение: Международный уголовный суд: право не в приоритете

04.02 / 2021 год объявлен годом прав и свобод человека в России

29.06 / Стилистическая мода: как подчеркнуть свои сильные стороны с помощью хитростей знаменитостей (советы и примеры)

28.01 / Мнение: И на Навальной улице будет праздник – президент для него сделает исключение

04.02 / Любовь Успенская рассказала, почему разводится после 33 лет брака

27.08 / Каждому россиянину установят план по деторождению

09.12 / Мнение: О секретных деталях предстоящего транзита власти Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика