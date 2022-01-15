 

Мнение: В далеком Тимбукту

15.01.2022, 19:44, Разное
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IWN сообщает, что по заявлениям малийских военных, сотрудники ЧВК "Вагнер" уже обосновались на бывшей французской военной базе в Тимбукту, откуда французов погнали в конце 2021-го года. База в Тимбукту станет центром обеспечения подготовки ЧВКшниками военнослужащих малийской армии. Также заявляется, что армия Мали в качестве военной поддержки получит несколько вертолетов Ми-17 и прочую военную технику.

Развертывание "Вагнера" происходит на фоне французских истерик и жалоб по поводу того, что Францию фактически выгоняют из страны, которую она считала частью своей сферы влияния. Отсюда и санкции в отношении правительства Мали по линии ЕС и некоторых африканских государств зависимых от Франции.

Военное правительство пришедшее к власти после переворота, прямым текстом заявляет, что Мали ведет борьбу за национальный суверенитет и против французского неоколониализма. В стране распространяются призывы к бойкоту всех французских товаров и компаний.

Избавившись от французского колониального гнета, Мали станет свободной страной! Полковник Уткин проследит за этим.


В Бомако давеча прошел огромный митинг в поддержку правительства военных и против французской колониальной агрессии.

Кроме того, Швеция также объявила о выводе своих войск из Мали.
Попытки Франции поднять вопрос Мали на уровне СБ ООН были заблокированы Россией и Китаем.

Всего до 500 вооруженных людей в нужное время в нужном месте и вот такие замечательные последствия.
Движение деколонизации во французской неоколониальной сфере влияния непременно должно стать заразным. После ЦАР и Мали, следующей освобожденной от французского гнета страной мог бы стать Нигер или Буркина-Фасо..

Источник: Colonel Cassad



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