Королевские инсайдеры: “Будущее монаршей семьи – в руках Кейт Миддлтон”

Королевская семья Великобритании продолжает нести потери. После отъезда принца Гарри и Меган Маркл в Америку в 2020 году и смерти принца Филиппа в апреле прошлого года, семью покидает сын Елизаветы II Эндрю. Вчера Ее Величество лишила его всех воинских званий и королевского патронажа. А так же отметила, что отныне он будет отвечать по “данному кейсу”, имея в виду судебный иск Вирджинии Джуффре по делу об изнасиловании несовершеннолетней, как “частное лицо”. Как отмечают эксперты, такое стечение обстоятельств вполне может обернуться для Эндрю финансовым крахом, ведь за адвокатов ему придется платить из своего кармана.

Скандал с принцем Эндрю показал, как отчаянно монархия нуждается в надежных и приданных королевским традициям исполнителях, – говорит Патрик Джефсон, бывший начальник штаба принцессы Дианы.

И добавляет:

Кэтрин — это как раз то, что нужно в эти беспокойные королевские времена без преувеличения, будущее Виндзоров находится в ее руках

В интервью изданию The Post Джефсон отметил, что с Кейт работает команда консультантов, которая помогает ей правильно сформировать ее будущую королевскую главу. К слову, портреты, выпущенные честь 40-летия Миддлтон – как раз результат этой работы. На фотографиях Паоло Роверси Кейт носит знаковое обручальное кольцо с сапфиром и бриллиантом, а также серьги с жемчугом, принадлежавшие принцессе Диане.

Это очень продуманное решение Кейт и Уильяма продолжать включать Диану во все, что касается создания новой королевской главы. Это очень умно со стороны Кейт – сохранить ее память живой, – отмечает Бетан Холт, директор по моде британской Daily Telegraph, в интервью The Post.

Кейт станет королевой, как только ее муж Уильям взойдет на трон. Но сначала она станет принцессой Уэльской, когда ее тесть Чарльз станет королем. Впрочем, по мнению королевских инсайдеров, роль принца Чарльза и его супруги Камиллы на престоле будет незначительна.

Чарльз и Камилла не обладают глобальным притяжением, и, похоже, существует абсолютная кампания, направленная на то, чтобы сделать Уильяма и Кейт мировыми звездами семьи”, – подчеркивает Холт, автор книги “Герцогиня Кембриджская: десятилетие современного королевского стиля”.

Они ставят на первое место свои собственные потребности и счастье. И это значит только одно – Уильям и Кейт являются последними картами Виндзоров”, – добавляет интервью The Post высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться неизвестным.