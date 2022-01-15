Психологические уловки, применяя которые можно худеть намного эффективнее (и с удовольствием)

Если настроиться на похудение морально, можно достичь самых высоких результатов. А именно, не слепо следовать инструкциям, а подходить к вопросу потери лишнего веса творчески, пытаясь обмануть свой организм самым безопасным способом. Вот несколько трюков, которые можно взять за основу стратегии.

Ешьте медленнее

Доказано, что человек, который есть быстро, съедает гораздо больше. Именно поэтому люди, привыкшие потреблять пищу с большой скоростью, чаще всего страдают от избыточного веса. Постарайтесь есть медленно, тщательно пережевывая пищу и не отвлекаясь на внешние факторы (например, на телевизор, газету или смартфон). Помните о том, что сейчас происходит процесс насыщения, поэтому к нему нужно отнестись максимально ответственно. В результате вы действительно заметите, что съели намного меньше, чем при быстром потреблении, или выполняя параллельно дополнительные действия.

Выпивайте стакан воды перед каждым потреблением пищи

Во-первых, нередко чувство жажды может восприниматься в качестве голода. Поэтому важно вовремя определить, хотите ли вы пить или действительно голодны. Если после пяти минут после питья воды вы все еще хотите есть, это говорит о том, что вам стоит перекусить или полноценно поесть.

Во-вторых, стакан или половина литра воды (в зависимости от того, как много жидкости вы привыкли выпивать) займет определенное место в желудке, поэтому для полного насыщения потребуется гораздо меньше еды. То есть вы быстрее почувствуете насыщение, что позволит вам предотвратить набор лишнего веса от больших порций еды.

Тренируйтесь с чувством голода

Никогда не занимайтесь спортом с полным желудком. Рекомендуется тренироваться перед приемом пищи. Во-первых, вы не почувствуете тяжести, во-вторых, вам будет легче настроиться на упражнения, поскольку после сытного обеда или ужина собраться с силами и пойти в зал для некоторых людей бывает крайне проблематично. В-третьих, прием пищи перед тренировкой затрудняет потерю калорий, а физическая активность на голодный желудок способствует эффективному снижению веса.

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Предпочтите синий цвет посуды

Например, вы можете купить себе синие тарелки и принимать пищу именно из этой посуды. Синий цвет утоляет голод, поэтому вам хватит небольшой порции, чтобы почувствовать себя сытым. Если хотите держать себя в тонусе, оформите кухню или столовую, где вы едите, в голубые или синие тона. Отличным вариантом для выбора синего цвета будет кухня, окна которой расположены на юг. Голубые оттенки являются холодными, поэтому в помещении будет прохладно даже при солнечном освещении. И это будет бонусом к тому, что здесь вы съедите намного меньше, чем, например, в желтой или персиковой кухне.

Ложитесь спать до полуночи

Исследования продемонстрировали, что «совы» гораздо чаще страдают от избыточного веса. Поэтому, если вы предпочитаете ночное бодрствование, но при этом мечтаете похудеть, вам придется перестроиться на новый режим. Именно до полуночи и в первые часы после засыпания происходит самое интенсивное сжигание жира. Привыкайте раньше ложиться и раньше вставать, тогда ваша фигура всегда будет стройной.

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Настройтесь на долгосрочную перспективу

Если вы хотите похудеть и больше не набирать вес, приготовьтесь к тому, что процесс будет долгим. Не допускайте самобичевания за то, что нарушили режим. Не стоит опускать руки, если результат в ближайшие дни не будет вас устраивать. Отнеситесь к процессу похудения по-философски. Разрешите себе действовать без спешки, но уверенно, не отступая от правил. Откажитесь от чрезмерных ограничений, чтобы чувствовать себя комфортно и не мучиться от постоянного присутствия чувства голода.

Вдыхайте сладкие и пряные ароматы

Наверняка те, кто любят готовить, замечали, как чувство голода часто пропадает во время приготовления пищи. Особенно если вы что-то выпекаете или готовите ароматные блюда. Вам не обязательно готовить и все это съедать, достаточно просто вдыхать ароматы ванили, корицы или других приятных трав или приправ. Их можно заварить в емкости, чтобы запах распространился на все пространство квартиры или дома. Это, во-первых, поднимет вам настроение, а во-вторых, избавит от чувства голода.

Вместо заключения

Постарайтесь смотреть в будущее с позитивом, чаще бывать на солнце, заниматься любимым делом и больше двигаться. Это поможет вам намного легче и быстрее распрощаться с лишними килограммами.