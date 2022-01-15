 

Из-за фальшивого QR-кода “умный” домофон на три часа заблокировал москвичей в подъезде

15.01.2022, 16:51, Разное
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В Москве завершилась спасательная операция по освобождению жителей одного из многоквартирных домов в микрорайоне Алтуфьево. Инцидент произошёл вследствие реакции автоматики “умного” домофона, сработавшей на фальшивый сертификат о вакцинации у одного из жильцов.

После попытки выйти из подъезда по поддельному документу двери были заблокированы для всех жильцов и даже предъявление настоящих документов не решило проблему. Попытки выбить двери не увенчались успехом. Отключение дома от электроснабжения также не повлияло на устройство и жители были вынуждены обратиться в службу спасения. Сотрудникам МЧС удалось в течение получаса вырезать дверь и открыть проход. На её место временно было установлено изделие из дерева без домофона. 

«В ходе установки «умного» домофона были допущены ошибки при настройке автоматики. Дверь должна была открыться через час, но, видимо, морозы наложили свой отпечаток. Дверь не открывалась из-за правильного кода по одной причине – чтобы нарушители не смогли пройти по QR-коду вакцинировавшегося. Только так мы сможем победить коварный штамм коронавируса. Мы перенастроим домофон и вернём его на место», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Виновником инцидента оказался чиновник из мэрии Москвы. Он предпочёл не называть своё имя.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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