Кимоно, с баской и черное: для девушек с пышными формами пять моделей платьев, которые гарантируют стройный вид

Если вы являетесь обладательницей пышных форм, это вовсе не означает, что вы должны отказываться от ношения стильных платьев и облачаться в одни балахоны. Можно выглядеть привлекательно и стройно в платьях определенных фасонов. Рассмотрим несколько интересных идей.

Черное

Все девушки знают, что черные вещи визуально делают стройнее. Можно создать лук total black, облачившись в черный брючный костюм. А можно не отказывать себе в удовольствии и появиться в эффектном платье. Маленькое черное платье — это классика вне времени. Вы поняли все правильно. Маленькое черное платье подходит и для барышень с пышными формами. Вы можете остановить свой выбор на длине миди. При этом желательно надеть черные туфли на каблуках. В таком наряде вы будете выглядеть соблазнительной красавицей. Правда, желательно, чтобы на платье не было пышных оборок и рюшей. Исключение составляют платья с баской.

Платье-кимоно

Такой фасон станет трендом в нынешнем сезоне. Если вы следите за модными тенденциями, то обязательно пополните гардероб таким изделием.

Благодаря такому фасону образуется V-образный вырез на груди, который визуально делает женщину более стройной.

Обратите внимание на то, что предпочтительнее брать платье-кимоно с длинными рукавами или рукавами три четверти. А от моделей без рукавов стоит отказаться.

С баской

Если у вас есть жирок в области живота и по бокам, тогда есть смысл рассмотреть платье с баской. Ключевая его особенность — это наличие оборок в районе талии. Благодаря таким рюшам удается скрыть проблемную зону в области живота.

Это платье подходит для посещения важных деловых мероприятий, поскольку выглядит оно немного формально. Если предстоит романтическая встреча, тогда отдавайте предпочтение платью-кимоно. Оно помогает в создании романтичного образа.

С открытыми плечами

Отвлечь внимание от проблемных частей тела можно, подчеркнув и немного обнажив другие, к примеру, плечи. Это та часть тела, которая является весьма соблазнительной для мужчин. Платье с оголенными плечами никогда не выглядит вульгарно (в отличие от фасонов с глубоким декольте). Такое платье вы можете надеть на свидание, на прогулку в парке, а также в ресторан или кафе. А вот для работы оно не слишком уместно.

Свободного кроя

Носить балахоны не стоит, поскольку они делают фигуру бесформенной. Но к балахонам никак не относятся платья прямого свободного кроя. Они действительно делают фигуру более стройной. Кроме того, такое платье не стесняет движений. В нем вы будете чувствовать себя максимально комфортно.

Вы можете сочетать платье свободного кроя с легкой курткой. Особенно это уместно, если у вас платье без рукавов или сарафан.

Лучше остановить выбор на однотонном изделии. Если же вас привлекают платья с рисунками, тогда пусть узор будет мелким, а не крупным. Дело в том, что крупный принт полнит. Также нужно избегать поперечных полосок. Зато продольные вам подходят идеально.