«Риск войны в зоне ОБСЕ»

Неделя переговоров РФ и Запада о безопасности завершилась в Вене с тем же результатом, что переговоры в Женеве и Брюсселе.

«Кажется, риск войны в зоне ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо еще за последние тридцать лет», — пояснил в четверг Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши и председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на пресс-конференции, прошедшей после переговоров в формате РФ — ОБСЕ. Рау отметил, что в последние несколько недель наблюдается серьезная военная эскалация в Восточной Европе — прежде всего, на востоке Украины, куда РФ стянула своих военных.

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) наблюдают за открывшимся пешеходным пунктом пропуска в населенном пункте Станица Луганская. Фото: РИА Новости

Заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг стало заключительной встречей в нынешнем раунде переговоров о безопасности между Россией и западными странами. Перед этим в понедельник прошли переговоры РФ и США в Женеве, в среду — встреча на уровне Совета РФ — НАТО в Брюсселе. Особого успеха не достигли.

Москва упорно настаивает на своем главном требовании — юридические гарантии нерасширения НАТО на восток (в частности, за счет вступления в альянс Украины и Грузии) и отказ от размещения некоторых типов вооружения в Восточной Европе. Для стран Запада это требование невыполнимо: сразу после переговоров в Женеве глава американской делегации Уэнди Шерман еще раз сказала, что

никому не будет позволено «захлопнуть политику открытых дверей в НАТО».

На вчерашней встрече, в отличие от двух предыдущих, была представлена Украина — главный предмет спора между Россией и Западом. Именно близ ее границ теперь сосредоточены российские солдаты и техника: Запад называет подготовкой к вторжению, РФ — «внутренним делом» и естественной реакцией на увеличение присутствия НАТО в регионе.

Кроме РФ и Украины, во встрече участвовали 57 стран-членов ОБСЕ, председательствовала Польша, которая на год переняла эту миссию у Швеции.

Судя по цитатам ключевых участников встречи, найти общий язык снова не удалось.

Представитель США при ОБСЕ Майкл Карпетнер назвал действия РФ «срочным вызовом безопасности в регионе ОБСЕ». «Пока мы готовимся к открытому диалогу о том, как укрепить безопасность ради нашего всеобщего блага, мы должны решительно отвергать шантаж, не позволяя агрессии и угрозам быть вознагражденными», — заявил он.

Представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш призвал Россию «снизить градус эскалации ситуации на границе Украины».

Москва тоже осталась недовольна: по словам постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, реакция Запада вызывает разочарование.

На заседании ОБСЕ. Фото: РИА Новости

— Хочу сразу сказать, что адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения мы не услышали от наших партнеров, все вращалось вокруг их озабоченностей, якобы агрессивном поведении РФ особенно в контексте украинских событий, — заявил он.

Лукашевич в очередной раз повторил, что вступление соседствующих стран в НАТО и размещение там систем вооружения является «непосредственной угрозой национальным интересам России». Но предложил считать требование Москвы о гарантиях безопасности не ультиматумом, как его называют на Западе, а попыткой разобраться и найти компромисс. Сделал г-н Лукашевич и весьма двусмысленное заявление о том, что, мол,

Россия — миролюбивая страна, «но мир любой ценой нам не нужен».

Добавив мантру, что «Необходимость получения указанных юридически оформленных гарантий безопасности для нас носит безусловный характер». Заявление о мире российского дипломата напомнило одиозное высказывание госсекретаря США при президенте Рейгане (1981–1982 гг.) о том, что «Есть вещи поважнее, чем мир».

В общем, по итогам переговоров все остались при своем. Параллельно в четверг в интервью каналу RTVI высказался замминистра иностранных дел Сергей Рябков: комментируя переговоры в Женеве и Брюсселе, он сказал, что не видит «оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать те же самые обсуждения», поскольку США отказывают РФ в главном требовании — нерасширении НАТО.

Мария Епифанова, «Новая газета»

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