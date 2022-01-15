 

Врачи назвали симптом рака головного мозга при наклонах

15.01.2022, 14:46, Разное
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Врачи назвали симптом рака головного мозга, который появляется при наклонах. Речь идет о появлении резкой головной боли.
Специалисты службы поддержки больных раком Macmillan рассказали, что симптомы данного вида онкологии зависят от области поражения раковыми клетками органа. Самыми частыми симптомами являются боли в голове, ухудшение самочувствия и рвота. Что касается головной боли, то она может усиливаться по утрам, во время кашля или чихания. Опасным сигналом считается боль в голове и неприятные ощущения при наклонах

Если человек испытывает сильные головные боли, которые пробуждают его ото сна ночью или в утреннее время, то стоит незамедлительно отправиться в больницу и пройти обследование, узнав причину такого состояния. Факторами риска рака головного мозга являются ожирение, возраст и наследственность. Также негативно на организм влияют вредные привычки и окружающая среда.

Источник: www.medikforum.ru



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