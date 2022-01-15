От самосострадания до управления тревогой: 8 книг, которые помогут стать лучшей версией себя

Обязательный завтрак, вредный кофе и опасный фастфуд

С детства мы усваиваем убеждения, связанные с едой: творог и молоко укрепляют кости и ускоряют их рост, в каше — сила, а соль — это белая смерть. При этом о полезных свойствах других продуктов мы не знаем (например, бобовые редко рекламируют, а между тем это ценнейший источник питательных веществ). Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор с присущим ему чувством юмора приглашает читателей в увлекательное путешествие по миру пищевых продуктов и, опираясь на научные достижения, развеивает мифы о “здоровом” питании и рассказывает, что стоит есть для поддержания здоровья и похудения, а что лучше исключить из рациона. Он затрагивает темы диетической еды, веганства, употребления в пищу рыбы, кофеина, витаминных добавок, органических продуктов. Показывает, где и как нас обманывают корпорации. И приводит 12 принципов здорового питания, которые действительно работают.

Самосострадание

В современном мире повышенная требовательность к себе поддерживается и поощряется. Это подстегивает нас бежать еще быстрее и становиться лучшей версией себя. Но всегда находится кто-то успешнее, умнее и красивее. Из-за чего страдает наша самооценка. Ведущий мировой эксперт в теме самосострадания доктор Кристин Нефф предлагает отказаться от самокритики и перейти на сторону самосострадания. Она провела исследование и выяснила, что люди, которые могут посочувствовать себе, счастливее тех, кто привык себя осуждать. Внутри — сочетание западных психологических и восточных практик. Из книги доктора Нефф вы узнаете, как избавиться от неуверенности, перестать критиковать и проникнуться к самому себе добротой.

Управление тревогой

У скольких из нас жизнь проходит в постоянном ожидании неприятностей? Нам все время кажется, что угрозы и опасности подстерегают нас на каждом углу. А в попытках все контролировать, теряем ощущение легкости и наслаждения в работе и личной жизни. Для того чтобы усмирить поток негативных мыслей, важно вырастить собственное крепкое “я”, научиться отделять эмоции от мыслей и сформировать собственные убеждения. Психотерапевт Катлин Смит предлагает пошаговую программу избавления от тревоги, основанную на поведенческой теории Мюррея Боуэна. Автор предлагает исследовать четыре тревожных компонента (“я”, отношения любого уровня, карьеру и окружающий мир) и самые распространенные проблемы — трудности общения с родителями и партнерами, прокрастинацию, зависимость от соцсетей или похвалы и многие другие. Это практическое руководство поможет понять свое тревожное “я”, обрести над ним контроль, избавиться от напряженности и начать менять свою жизнь к лучшему.

Твои границы

Истина, крепкие отношения, свобода — все это откроется вам тогда, когда вы поставите свои желания на первое место и начнете жить своей жизнью. Как это сделала системно-интегративный консультант Нэнси Левин. В книге Нэнси делится собственной историей и инструментами, которые помогли ей. Это практичное руководство поможет разобраться, что такое личные границы, как их устанавливать и какие трудности могут встретиться на этом пути. А еще расскажет, почему попытки быть хорошим для всех не приводят к счастью. Вы научитесь делать выбор в свою пользу и не позволять окружающим нарушать ваши личные границы.

Работа по любви

Если вы ходите на работу “как на каторгу” и до самореализации вам как до Луны, это вовсе не значит, что нужно все бросить. Карьерный коуч, стратег и владелица карьерного агентства Ольга Лермонтова уверена: работа может приносить удовольствие, наполнять жизнь смыслом и помогать реализовывать свои мечты без режима 24/7 и подковерных игр. Под обложкой — истории реальных людей и эффективные упражнения, которые помогут найти вдохновение в своей работе и выстроить собственную стратегию развития карьеры.

Искусство маленьких шагов

В Японии верят: сложив тысячу бумажных журавликов, человек узнает о себе не меньше, чем об искусстве оригами, и эти знания вдохновят его к полноценной жизни и самореализации. Но темп современной жизни напоминает гонки “Формулы 1”, а желание получить все и сразу отдаляет нас от желанного счастья. В этой книге-медитации вас ждут короткие истории, притчи, мудрые цитаты и практики, которые приблизят вас к осознанности и помогут замедлиться. Параллельно учитель йоги и медитации Майкл Джеймс Вонг дает рекомендации по складыванию журавликов из бумаги и предлагает посмотреть на жизнь, как на неспешную прогулку, где каждый последующий шаг важен не менее предыдущего.

Без усилий

Если вы никак не успеваете завершить то, что действительно важно, это вдохновляющее руководство по достижению целей поможет вырваться из этого цикла. В нем собраны советы о том, как получить желаемые результаты, не выгорев на пути. Только подумайте, как изменится ваша жизнь, если просмотр ленты в соцсетях будет навевать скуку, а проекты, которые вы прежде откладывали, начнут доставлять удовольствие? Грег МакКеон в бестселлере “Эссенциализм” писал о том, что нужно совершать правильные действия, чтобы жизнь стала проще. Из его новой книги вы узнаете о способах получить нужные результаты без выгорания — как делать важное, при этом не заставляя себя.

Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса

Самая известная книга о женской сексуальности, основанная на последних исследованиях и научных данных о мозге. За последние 30 лет наука объяснила нам, как устроен секс. Внимательный взгляд ученых открыл: буквально каждый аспект женской сексуальности не соответствует тому, что мы о нем думаем. А меж тем у каждой она своя — уникальная, как отпечаток пальца. Цель книги — поднести зеркало к вашей сексуальности. Помочь увидеть ее великолепие и принять. И вот что важно: книгой могут пользоваться не только женщины. Она пригодится каждому, кто хочет научиться ценить себя и партнера. Под обложкой обновленного издания — ответы на самые разные вопросы о строении женского тела, плотском удовольствии, а также советы, как эти знания применить на практике. Поможет преобразить вашу сексуальную жизнь, наполнить ее радостью и уверенностью.