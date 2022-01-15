 

Пенсионеры могут увеличить пенсию на 4000 рублей с помощью одной справки

15.01.2022, 14:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт в сфере пенсионных начислений Анастасия Киреева рассказала, как россиянам увеличить свою пенсию на 4 тысячи рублей. Для этого стоит обратиться в Пенсионный фонд и заказать одну справку.
Речь идет о полной выписке из личного дела. В ней будут указаны все периоды стажа, и, если выяснится, что какой-то период работы остался неучтенным, на основании справки появится возможность увеличить сумму пенсионной выплаты. Ее размер может увеличиться в размере до четырех тысяч рублей. Дело в том, что размер начисляемой пенсионеру пенсии зависит от суммы пенсионных балов, то есть включение не вошедших в нее периодов приведет к увеличению выплаты страховой пенсии по старости.

По словам эксперта, зачастую в ПФР неохотно реагируют на такое обращение пенсионера, однако отказать гражданину сотрудники не могут. Оказание данной услуги в ПФР является бесплатным, но важно получить на руки именно полную и расширенную версию выписки. Речь идет о документе со сведениями о лицевом счете, данными о трудовом стаже, страховых и нестраховых периодах, объеме страховых взносов в Пенсионный фонд и количестве пенсионных коэффициентов.

Источник: primpress.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Медик Никонорова назвала лучшее средство против коронавируса

23.08 / Описаны парализующие экономику США действия России

25.07 / Директора подвели под статью

18.03 / Байден докатился до оскорблений Путина от бессильной злобы – профессор Матвейчев

13.09 / Мнение: Титатны и пигмеи

19.02 / Личное: “Все места заняты женщинами”

04.03 / Вакцина эффективно справилась с циститом в исследовании на животных

11.12 / Мнение: Неверный вопрос

24.09 / Сексолог назвал неудачи в постели вероятной причиной измены Тарзана Наташе Королевой

19.09 / Beautiful James стала первой за последние пять лет песней группы Placebo

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика