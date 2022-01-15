Пенсионеры могут увеличить пенсию на 4000 рублей с помощью одной справки

Эксперт в сфере пенсионных начислений Анастасия Киреева рассказала, как россиянам увеличить свою пенсию на 4 тысячи рублей. Для этого стоит обратиться в Пенсионный фонд и заказать одну справку.

Речь идет о полной выписке из личного дела. В ней будут указаны все периоды стажа, и, если выяснится, что какой-то период работы остался неучтенным, на основании справки появится возможность увеличить сумму пенсионной выплаты. Ее размер может увеличиться в размере до четырех тысяч рублей. Дело в том, что размер начисляемой пенсионеру пенсии зависит от суммы пенсионных балов, то есть включение не вошедших в нее периодов приведет к увеличению выплаты страховой пенсии по старости.

По словам эксперта, зачастую в ПФР неохотно реагируют на такое обращение пенсионера, однако отказать гражданину сотрудники не могут. Оказание данной услуги в ПФР является бесплатным, но важно получить на руки именно полную и расширенную версию выписки. Речь идет о документе со сведениями о лицевом счете, данными о трудовом стаже, страховых и нестраховых периодах, объеме страховых взносов в Пенсионный фонд и количестве пенсионных коэффициентов.

Источник: primpress.ru