 

На рейсах “Победы” начали передавать за проезд пилотам

15.01.2022, 13:31, Разное
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Авиакомпания “Победа” сообщила о тестовом отказе от предоплаты за билеты. Теперь на отдельных регулярных рейсах билет будет доступен к покупке непосредственно у пилота или у старшего стюарда.

Первый полёт с такой формой оплаты прошел в понедельник по маршруту “Москва – Екатеринбург”. Пассажиры рассказали, что из-за толкучки на входе не у всех успели взяли деньги – людям, сидящим в хвосте, пришлось просить по цепочке передать наличные пилоту, затем назад шла сдача.

“Мы сначала ждали 40 минут, пока всех рассчитают и выдадут сдачу, стюардессам приходилось бегать в терминал, чтобы разменять пятитысячную купюру. Я даже видела, что у пилотов на приборной панели маленький коврик с мелочью лежал.” — рассказала пассажирка.

Некоторых пассажиров, у которых были карты вместо наличных, пилоты высадили на мороз. Из-за того, что число людей не рассчитали заранее, двоим пришлось лететь, стоя в проходе.

В “Победе” заявили, что благодаря “покупке на местах” смогли удержать цены на билеты. В дальнейшем авиакомпания предпримет новые меры для сохранения статуса лоукостера.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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