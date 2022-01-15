 

Ученые рассказали о вреде ночного шума во время сна

15.01.2022, 11:48, Разное
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Ученые Университета Флиндерса в Австралии рассказали о вреде ночного шума во время сна. Дело в том, что он негативно отражается на состоянии и здоровье сосудов и сердца.
По словам исследователей, у людей, которые во время сна подвергаются длительному и регулярному воздействию шума, увеличивается риск развития гипертонии, болезней сердца и других недугов сердечно-сосудистой системы. Более того, даже самое низкое шумовое загрязнение имеет аналогичный эффект. К примеру, посторонние звуки в 48 децибел, громкость которых даже тише гула холодильника, почти в 3,5 раза чаще приводили к изменению амплитуды пульсовой волны во время сна участников эксперимента. Они отражались и на частоте сердечных сокращений добровольцев.

Ученые отмечают важность качественного ночного отдыха, так как от этого зависит здоровье организма и нормальная работа его систем. Ночной шум мешает полноценно отдыхать, негативно отражаясь на состоянии сердца и сосудов, что при длительном повторении чревато развитием серьезных недугов этих органов.

Источник: www.medikforum.ru



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