Мнение: Завершение “Пространства”

Закончился сериал "Пространство".

По итогам просмотра можно уверенно сказать, что это лучший научно-фантастический сериал 10х годов, даже несмотря на то, что первые 3 сезона были явно сильнее последних 3х.

Это достаточно неплохая киноадаптация известного книжного цикла и пример того, что авторы старались сохранять меру с отсебятиной (хотя это им удавалось не всегда), хотя и сюда добралась вездесущая повесточка помноженная на культуру отмены.

Само собой, можно конечно сказать, что книги лучше (собственно, именно просмотр первого сезона в свое время сподвиг прочитать уже вышедшие к тому моменту книги цикла), но сериал достаточно успешно справляется с визуализацией тех образов, которые существовали лишь в тексте. И через эти образы книги раскрылись отчасти по новому.

Интересная история + самобытный визуальный стиль помноженный на неплохую компьютерную график + запоминающиеся персонажи + хорошая музыка = добротный научно-фантастический сериал, коими прямо скажем не балуют.

Это не самый успешный коммерческий продукт (стоимость одной серии слишкам велика по меркам канала, поэтому последний сезон урезали с 10 до 6 серий), поэтому его снова и закрыли (хотя авторы и утверждали, что всю историю они планировали на 6 сезонов, по сезону на книгу).

Как и многие другие подобные проекты, закрытые из-за малой прибыли, он на мой взгляд неизбежно станет классикой кино-фантастики, как стал например тот же "Светлячок", также закрытый из-за дороговизны и недостаточной прибыли, но став своеобразным феноменом в среде любителей научной фантастики.

Хотя и ходят разговоры о том, что последние 3 книги связанные с сюжетной линией Лаконии могут экранизировать, пока что это в основном разговоры без конкретного содержания.

В текущем своем виде "Пространство" представляет собой законченный продукт, с открытой концовкой, которая оставляет перед зрителей вопросы о том, что происходит на Лаконии, что стало с протомолекулой и т.п.,

Ответы есть в завершающих книгах цикла, где история начавшаяся с поисков пропавшей Джули Мао детективом с Цереры подходит к своему финалу.

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