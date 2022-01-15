 

Лавров предупредил о наращивании сил НАТО близ российских границ

15.01.2022, 9:44, Разное
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На пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, руководитель внешнеполитического ведомства РФ предупредил о том, что в следующие несколько месяцев НАТО может начать наращивать активность вокруг наших границ. Речь идет о силах быстрого реагирования, силах специальных операций НАТО.

Сергей Лавров пояснил, что развертывание дополнительных военных сил Запада внешне будет осуществляться под предлогом ситуации на Украине. Как сообщает РИА ФАН, истинной причиной такого шага является то, что мы не подчиняемся требованиям западных партнеров относительно того, как нам поступать со своими же войсками.

Отвечая на вопросы журналистов о деятельности НАТО, министр иностранных дел РФ также отметил, что Североатлантический альянс “искусственно заманивает” в свои ряды Украину и скандинавские страны.

Напомним, что ранее на острую необходимость остановить НАТО указал Владимир Путин. В беседе с представителями прессы президент объяснил свою довольно жесткую позицию в отношении Запада, озвученную на ежегодной пресс-конференции. Лидер отметил, что Россию просто довели до такого состояния, когда отступать уже некуда, поэтому мы должны препятствовать агрессивным действиям Запада.



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