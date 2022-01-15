 

США пригрозили отключить Россию от блокчейна

15.01.2022, 9:11, Разное
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Американские сенаторы подготовили законопроект, предусматривающий отключение РФ от сети Биткоин. В случае продолжения “агрессии против Украины”, россияне больше не смогут продавать и покупать криптовалюту, а также заниматься майнингом.

Россию отключат от блокчейна– Вызывающая агрессия России против одного из самых важных партнёров США в Европе – Украины, не должна остаться безнаказанной. Мы ввели санкции против руководства России, запретили экспорт европейских продуктов питания в Россию, снизили им пенсии, но эти русские продолжают оккупировать Крым отдыхать и посылают своих солдат для провокаций на границе. Мы приняли решение действовать жёстче – если агрессия России продолжится, мы полностью отключим их от блокчейна. Ни одна транзакция не пройдёт через границы этой варварской деспотии и цивилизованного мира. Наши специалисты уже переписали номера биткоинов, принадлежащих российским гражданам – эти биткоины будут навсегда выписаны из блокчейна, – заявил сенатор от Демократической партии Сэм Хайдман.

Напомним, штаб-квартира биткоина располагается в Лэнгли, штат Вирджиния, что позволяет США отключить Россию от мировой блокчейн сети.

Российский курс биткоина снизился на 12% на фоне новостей, в московские криптовалютные обменники выстроились многометровые очереди.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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