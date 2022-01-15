Как рассчитать размер пенсии после индексации выше инфляции

Россиянам разъяснили, как рассчитать новый размер пенсии после индексации. Напомним, ранее пенсии в России проиндексировали на 5,9%. Однако российский лидер отметил, что этого недостаточно, чтобы покрыть все расходы пенсионеров. И предложил поднять индексацию до 8,6%, что является выше уровня инфляции.

Чтобы понять, какой будет новая пенсия, необходимо умножить сумму своей пенсии от 2021 года на число 1,086. В результате получится размер проиндексированной социальной выплаты, сообщает телеканал “360”.

Отметим, что ряд российских пенсионеров уже получили пенсии по старой индексации – на 5,9%. Их следующая пенсия будет автоматически пересчитана с учетом надбавки за январь. То есть в следующем году им добавят доплату в 2,7% от суммы прошлой выплаты. Далее пенсионеры будут получать стабильную выплату, проиндексированную на 8,6%.

Ранее заместитель председателя комитета верхней палаты парламента по социальной политике Елена Бибикова отметила, что в России пенсии в среднем вырастут в это году на 1400 рублей.

Немаловажно, что повышение социальных выплат коснется только неработающих пенсионеров. Те, кто уже вышел на пенсию, но продолжает работать, повышение выплат пока не положено.