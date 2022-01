Мнение: Стратегия удушения Китая

Стратегия удушения Китая

На мгновение представьте себе перевернутый военный мир. Вместо американских эсминцев с управляемыми ракетами и других кораблей, регулярно выполняющих «операции по свободе судоходства» вблизи принадлежащих Китаю островов в Южно-Китайском море , и таких эсминцев, не менее регулярно проходящих через Тайваньский пролив между этим спорным островом и Китайской Народной Республикой Китай, подумайте, как бы отреагировала любая администрация, если бы китайские военно-морские корабли стали еще более вызывающе патрулировать у побережья Калифорнии. Вы знаете, что официальный Вашингтон буквально сошел бы с ума, и мы почти мгновенно оказались бы на грани войны.

Или, аналогичным образом, представьте, что Россия перебросила ядерное оружие к южной мексиканской границе, продала современное вооружение и предложила другую военную помощь в Мексику, и действуя так же, как мы делали в отношении Украины. Вашингтон снова возьмется за оружие, причем слишком буквально. Не поймите меня неправильно: я не поддерживаю ни президента Китая Си Цзиньпина, ни президента России Владимира Путина. (Кстати, я подозреваю, что если бы Путин был достаточно глуп, чтобы вторгнуться в Украину, он мог бы оказаться вовлеченным в обновленную версию катастрофической войны Советского Союза в Афганистане 1980-х годов в гораздо более взрывоопасной части мира.) Я просто указываю на то, что американское стремление быть военными везде, где они хотят быть на этой планете, любым способом, который они выбирают, может быть не совсем то, что нужно в наши дни. Новая холодная война на все более жаркой и пандемической планете? Как раз то, что нам действительно (не) нужно.

И, кстати, как отмечает Майкл Клэр, постоянный автор TomDispatch , недавно автор книги All Hell Breaking Loose: The Pentagon’s Perspective on Climate Change , одно из других чудес нашего времени заключается в том, что в стране, где республиканцы и демократы, по сути, могут ни в чем не соглашаться — уж точно не в том, чтобы тратить деньги на нужды американского народа — никогда не обсуждаемый вопрос — это то, что до сих пор называется «политикой обороны». К сожалению, в глобальном масштабе такая трата ваших налоговых долларов не может быть более оскорбительной во всех смыслах этого слова. В этом, какой бы жестокой ни была администрация Байдена в условиях холодной войны, Клэр ясно дает понять сегодня, что Конгресс проявляет еще большую жестокость.

Я имею в виду, честно говоря, на планете в глубокой заднице, где крупные державы должны сотрудничать по-крупному, иметь администрацию после Трампа (с, по общему признанию, старым воином холодной войны в качестве президента), так готовую вернуть нас к холодной войне мир кажется, по меньшей мере, немного устаревшим и немного безрассудным.

Слово «окружение» не фигурирует в Законе о государственной обороне 2022 года (NDAA), подписанном президентом Джо Байденом 27 декабря, или в других недавних заявлениях администрации о ее внешней и военной политике. Никогда не возникало и классического термина времен холодной войны «сдерживание». Тем не менее, высшие лидеры Америки достигли консенсуса в отношении стратегии окружения и сдерживания новейшей великой державы, Китая, с помощью враждебных военных союзов, тем самым препятствуя его восхождению до полного статуса сверхдержавы.

Гигантский законопроект об обороне от 2022 года, принятый при подавляющей поддержке обеих сторон, представляет собой подробный план окружения Китая потенциально удушающей сетью американских баз, вооруженных сил и все более милитаризирующихся государств-партнеров. Цель состоит в том, чтобы позволить Вашингтону забаррикадировать вооруженные силы этой страны на своей территории и потенциально нанести ущерб ее экономике в случае любого будущего кризиса. Для лидеров Китая, которые, конечно же, не могут терпеть такое окружение, это открытое приглашение… ну, нет смысла не говорить прямо… пробиться из заточения.

Как и каждый предшествующий законопроект об «обороне», NDAA 2022 года стоимостью 768 миллиардов долларов изобилует слишком щедрыми подачками военным подрядчикам на излюбленное вооружение Пентагона. Это будут реактивные истребители F-35, подводные лодки класса « Вирджиния », эсминцы класса « Арли Берк » и широкий ассортимент управляемых ракет. Но, как отметил сенатский комитет по вооруженным силам в кратком изложении законопроекта, он также включает в себя ряд целевых ассигнований и политических инициатив, направленных на окружение, сдерживание и когда-нибудь потенциальное подавление Китая. Среди них дополнительные 7,1 миллиарда долларов на Инициативу тихоокеанского сдерживания, или PDI, программу, начатую в прошлом году с целью поддержки сил США и их союзников в Тихом океане.

И это не просто отдельные пункты в этом 2186-страничном счете. Закон учитывает «чувства Конгресса», ориентированную на «оборонные союзы и партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе», обеспечивая концептуальный план такой стратегии окружения. В соответствии с ним министру обороны предписано «укреплять оборонные союзы и партнерские отношения Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы усилить сравнительное преимущество Соединенных Штатов в стратегическом соревновании с Китайской Народной Республикой» или КНР.

Тот факт, что Закон о разрешении на национальную оборону 2022 года был принят без существенного сопротивления в Палате представителей или Сенате, свидетельствует о сильной поддержке этих и подобных мер обеими партиями. Некоторые прогрессивные демократы действительно стремились сократить размер военных расходов, но их коллеги из комитетов Палаты представителей и Сената по вооруженным силам вместо этого проголосовали за увеличение и без того ошеломляющих ассигнований Пентагона в этом году еще на 24 миллиарда долларов — специально для того, чтобы лучше сдерживать (или бороться) Китай. Большая часть этих добавленных долларов налогоплательщиков пойдет на создание гиперзвуковых ракет и другого современного оружия, нацеленного на КНР, а также на расширение военных учений и сотрудничество в области безопасности с союзниками США в регионе.

Для китайских лидеров не может быть сомнений в значении всего этого: что бы Вашингтон ни говорил о мирной конкуренции, администрация Байдена, как и администрация Трампа до нее, не намерена позволять КНР достичь паритета с США на мировой арене. Фактически, она готова использовать все средства, включая военную силу, чтобы этого не произошло. Это оставляет Пекину два варианта: поддаться давлению США и принять второсортный статус в мировых делах или бросить вызов стратегии Вашингтона по сдерживанию. Трудно представить, что нынешнее руководство страны пойдет на первый вариант, а второй, будь он принят, рано или поздно обязательно привел бы к вооруженному конфликту.

Идея окружения Китая цепью враждебных держав фактически была впервые выдвинута в качестве официальной политики в первые месяцы правления администрации президента Джорджа Буша-младшего. В то время вице-президент Дик Чейни и советник по национальной безопасности Кондолиза Райс приступили к работе по созданию антикитайской системы альянсов в Азии, следуя рекомендациям, изложенным Райс в статье в январе 2000 года в журнале Foreign Affairs . Там она предупредила об усилиях Пекина «изменить баланс сил в Азии в свою пользу» — стремление, на которое США должны отреагировать углублением «своего сотрудничества с Японией и Южной Кореей» и «поддержанием своей приверженности твердому военное присутствие в регионе». Далее она указала, что следует «уделить более пристальное внимание роли Индии в региональном балансе».

Фактически, с тех пор это остается частью руководящей глобальной стратегии США, даже несмотря на то, что для команды Буша ее реализация резко остановилась 11 сентября 2001 года, когда исламские боевики напали на башни-близнецы в Нью-Йорке и Пентагон в Вашингтоне, округ Колумбия, побуждая администрацию объявить «глобальную войну терроризму».

Лишь десятилетие спустя, в 2011 году, официальный Вашингтон вернулся к стратегии Райс-Чейни по окружению Китая и ослаблению или подавлению его растущей мощи. В ноябре того же года в обращении к австралийскому парламенту президент Обама объявил об американском «развороте к Азии» — стремлении восстановить господство Вашингтона в регионе, привлекая при этом своих союзников к активным усилиям по сдерживанию Китая. «Как президент я… принял обдуманное и стратегическое решение», — заявил Обама в Канберре. «Как тихоокеанская страна, Соединенные Штаты будут играть большую и долгосрочную роль в формировании этого региона и его будущего… По мере того, как мы заканчиваем сегодняшние войны [на Ближнем Востоке], я поручил своей группе национальной безопасности обеспечить наше присутствие и Миссия в Азиатско-Тихоокеанском регионе является главным приоритетом».

Однако, как и команда Буша до этого, администрация Обамы была ошеломлена событиями на Ближнем Востоке, в частности захватом в 2014 году значительной части Ирака и Сирии Исламским государством, и поэтому была вынуждена приостановить свое внимание к Тихоокеанскому региону. Только в последние годы правления администрации Трампа идея окружения Китая вновь заняла главенствующее положение в стратегическом мышлении США.

Усилия Трампа под руководством госсекретаря Майка Помпео оказались гораздо более значительными, включая усиление американских войск в Тихом океане; более тесные военные связи с Австралией, Японией и Южной Кореей; и активизация работы с Индией. Помпео также добавил к этой смеси несколько новых функций: «четырехсторонний» союз между Австралией, Индией, Японией и США (для краткости получивший название «Четверка»); расширение дипломатических отношений с Тайванем; и явная демонизация Китая как врага западных ценностей.

В своей речи в июле 2020 года в Президентской библиотеке Ричарда Никсона Помпео ярко изложил новую политику в отношении Китая. Чтобы помешать Коммунистической партии Китая (КПК) разрушить «порядок, основанный на правилах, над построением которого наши общества так усердно трудились», заявил он , мы должны «провести на песке общие линии, которые не могут быть смыты сделками КПК или их уговорами». Это потребовало не только усиления сил США в Азии, но и создания системы альянсов, подобной НАТО, для сдерживания дальнейшего роста Китая.

Помпео также выступил с двумя ключевыми антикитайскими инициативами: институционализация Quad и расширение дипломатических и военных отношений с Тайванем. Quad, или четырехсторонний диалог по вопросам безопасности, как его официально называют, первоначально был сформирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ (при поддержке вице-президента Дика Чейни и лидеров Австралии и Индии), но на долгие годы прекратил свое существование. Однако он был возрожден в 2017 году, когда премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл присоединился к Абэ, премьер-министру Индии Нарендре Моди и Дональду Трампу в продвижении активизации усилий по сдерживанию Китая.

Что касается Тайваня, Помпео поднял ставки, разрешив дипломатические миссии в его столицу Тайбэй высокопоставленным чиновникам, в том числе министру здравоохранения Алексу Азару и заместителю госсекретаря Кейту Крачу, самым высокопоставленным членам любой администрации, посетившим остров с 1979 года. когда Вашингтон разорвал официальные отношения со своим правительством. Оба визита подверглись резкой критике со стороны китайских официальных лиц как серьезные нарушения обязательств Вашингтона перед Пекином в рамках соглашения об установлении связей с КНР.

Войдя в Белый дом, президент Байден пообещал отказаться от многих непопулярных политик своего предшественника, но стратегии в отношении Китая среди них не было. Действительно, его администрация приняла программу окружения Помпео с удвоенной силой. В результате подготовка к возможной войне с Китаем, что достаточно зловеще, теперь является главным приоритетом Пентагона, так же как для Госдепартамента — дальнейшая дипломатическая изоляция Пекина.

В соответствии с этой перспективой в бюджетном запросе Министерства обороны на 2022 год утверждалось, что «Китай представляет собой самую большую долгосрочную проблему для Соединенных Штатов» и, соответственно, что «Министерство будет уделять первоочередное внимание Китаю в качестве нашей основной задачи и разрабатывать правильные оперативные меры». концепции, возможности и планы по укреплению сдерживания и сохранению нашего конкурентного преимущества».

Тем временем администрация Байдена в качестве своего ключевого инструмента для укрепления связей с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе поддержала инициативу Трампа по тихоокеанскому сдерживанию. Предлагаемые расходы PDI были увеличены на 132% в бюджетном запросе Пентагона на 2022 год, увеличившись до 5,1 миллиарда долларов с 2,2 миллиарда долларов в 2021 году. И если вы хотите измерить этот момент в отношении Китая, учтите следующее: даже это увеличение было сочтено недостаточным демократами и республиканцами в Конгрессе, которые добавили еще 2 миллиарда долларов к ассигнованиям PDI на 2022 год.

Чтобы еще больше продемонстрировать приверженность Вашингтона антикитайскому альянсу в Азии, первыми двумя главами государств, приглашенными в Белый дом для встречи с президентом Байденом, были премьер-министр Японии Йоши Суга и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В переговорах с ними Байден подчеркнул важность совместных усилий по противодействию Пекину. Например, после встречи с Сугой Байден публично заявил , что его администрация «привержена совместной работе, чтобы ответить на вызовы со стороны Китая… чтобы обеспечить будущее свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

24 сентября впервые все лидеры Quad встретились с Байденом на «саммите» в Белом доме. Хотя в своем официальном отчете после саммита администрация делала упор на невоенные инициативы , основной задачей явно было укрепление военного сотрудничества в регионе. Словно чтобы подчеркнуть это, Байден воспользовался случаем, чтобы подчеркнуть соглашение, которое он только что подписал с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, чтобы предоставить этой стране двигательную установку для нового флота атомных подводных лодок — шаг, явно направленный против Китая. . Также обратите внимание, что всего за несколько дней до саммита администрация сформировала новый альянс с Австралией и Великобританией, названный AUKUS, и снова нацеленный на Китай.

Наконец, Байден продолжает расширять дипломатические и военные контакты с Тайванем, начиная с первого дня своего пребывания в должности, когда Сяо Би-Кхим, де-факто посол Тайбэя в Вашингтоне, присутствовал на его инаугурации. «Президент Байден вместе с друзьями и союзниками будет способствовать нашему общему процветанию, безопасности и ценностям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань», — заявил тогда высокопоставленный чиновник администрации . Вскоре последовали другие контакты на высоком уровне с тайваньскими официальными лицами, в том числе с военными.

Чего до сих пор не хватало всем этим инициативам, так это всеобъемлющего плана сдерживания подъема Китая и, таким образом, обеспечения постоянного господства Америки в Индо-Тихоокеанском регионе. Авторы NDAA этого года были особенно сосредоточены на этом недостатке, и несколько положений законопроекта призваны обеспечить именно такой генеральный план. К ним относятся ряд мер, направленных на включение Тайваня в систему обороны США, окружающую Китай, и требование о разработке комплексной «большой стратегии» сдерживания этой страны на всех фронтах.

Меры предложенные Конгрессом этом законопроекте обеспечивает всеобъемлющее руководство по этим разрозненным инициативам, предусматривая неразрывную цепь вооруженных США «сторожевых» государств — от Японии и Южной Кореи в северной части Тихого океана до Австралии, Филиппин, Таиланда и Сингапура в юг и Индию на восточном фланге Китая — предполагалось окружить и сдержать Народную Республику. Достаточно зловеще, что Тайвань тоже включен в предполагаемую антикитайскую сеть.

Предполагаемая будущая роль этого острова в таком зарождающемся стратегическом плане была дополнительно изложена в положении о перспективах обороны Тайваня. По сути, эта мера настаивает на том, что обещание Вашингтона в 1978 г. прекратить свои военные связи с Тайбэем и последующее американо-китайское соглашение 1982 г., обязывающее эту страну снизить качество и количество своих поставок оружия Тайваню, более недействительны из-за «все более принудительного и агрессивное поведения» по отношению к острову. Соответственно, эта мера выступает за более тесную военную координацию между двумя странами и продажу Тайваню все более совершенных систем вооружений, а также технологий для производства некоторых из них.

Добавьте ко всему этому новую реальность времен Байдена: спорный остров Тайвань, расположенный недалеко от материкового Китая и объявленный КНР провинцией, теперь превращается в де-факто военного союзника Соединенных Штатов. Вряд ли может быть более прямое нападение на суть Китая : рано или поздно остров должен согласиться на мирное воссоединение с материком или столкнуться с военными действиями.

Признавая, что политика, изложенная в NDAA 2022 года, представляет собой фундаментальную угрозу безопасности Китая и его стремлению к большей международной роли, Конгресс также поручил президенту разработать «большую стратегию» в отношении американо-китайских отношений на следующие девять месяцев. . Это должно включать оценку глобальных целей этой страны и перечень экономических, дипломатических и военных возможностей, которые потребуются США, чтобы сдержать ее подъем. Кроме того, он призывает администрацию Байдена изучить «предположения и конечные или конечные состояния стратегии Соединенных Штатов в глобальном масштабе и в Индо-Тихоокеанском регионе в отношении Китайской Народной Республики». Не дается никакого объяснения значения терминов «конечное состояние или конечные состояния,

Как на все это отреагируют китайские лидеры? Пока никто не знает, но председатель Си Цзиньпин хотя бы намекнул, какой может быть эта реакция, в обращении 1 июля по случаю 100-летия основания Коммунистической партии Китая. «Мы никогда не позволим какой-либо иностранной силе запугивать, угнетать или подчинять нас», — заявил он , когда мимо прокатились новейшие китайские танки, ракеты и снаряды. «Любой, кто попытается это сделать, окажется на пути столкновения с великой стальной стеной, выкованной более чем 1,4 миллиардами китайцев».

Добро пожаловать в новую холодную войну двадцать первого века на планете, отчаянно нуждающейся в чем-то другом.

https://tomdispatch.com/none-dare-call-it-encirclement/ – цинк

Развитие сразу двух холодных войн развязанных США против РФ и Китая, с большой долей вероятности будут подталкивать процессы к их сливанию в одну общую холодную войну США против Китая и РФ, где вероятность более тесного военно-политического альянса РФ и КНР существенно возрастает. Текущая эскалация отношений США с Китаем и Россией подталкивает события именно в этом направлении.

