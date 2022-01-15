 

Мнение: О конце Лаврова

15.01.2022, 0:49, Разное
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Вот и министр, доселе отмалчивавшийся, «грозно» высказался.

Лавр Сергеевич «Д.б.» Калантарян высказался в том духе, что «#Россия выступила с предложениями гарантий безопасности, поскольку её терпению пришёл конец». И тут же заявил, что страна готова стерпеть и перетерпеть

(Л) — логика. Сильная сторона всех российских министров!

Но…

Если так посмотреть. Почему Россия выкатила свои претензии Западу именно сейчас? «Потому что у Москвы кончилось терпение», — заявил министр иностранных дел РФ. Стало ли от этого что-то более понятным в геополитической ситуации, как её види Кремль? Отнюдь…

Ну и затем, по словам министра, от администрации Джо Байдена можно ожидать «чего угодно». «Но, смею вас заверить, мы готовы к любому развитию событий. И в сфере экономики у нас если и были какие-то иллюзии, то за последние семь лет эти иллюзии растаяли полностью», — заявил Сергей Лавров. И подчеркнул, что любые #санкции Запада #Россия перетерпит. «Все механизмы экономических связей, которые зависят от контролируемых Западом структур, они, конечно, содержат риски, мы от них уже последовательно и быстро избавляемся, в том числе и прежде всего в высокотехнологичных областях», — добавил он.

Технически понятно, кто именно в худших сценариях окажется терпилой: семь лет американских и европейских санкций это показали чётко. Но почему же громче всех говорят о терпении как раз те, кто ни на йоту не поступятся н своим теперешним положением, ни связанным с ним благополуием?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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