Мнение: Самый опасный город мира

Не устаю погружаться в глубины своего любимого сайта – https://yandex.ru/covid19/stat ! До чего же он неисчерпаем! Я вначале его просто использовал, чтобы смотреть, где-сколько по разным странам народу заражается-умирает; потом спустился ниже и открыл для себя данные по вакцинации почти всех стран мира, все данные на день просмотра: тоже крайне интересно и поучительно!

А теперь спустился еще ниже и, наконец, обратил внимание вот на эту таблицу. Раньше пропускал ее мимо – ну что там может быть интересного? А тут пригляделся – батюшки… Как и во всем, что связано с ковидной статистикой – тут тоже непостижимые загадки. Посмотрите на нее; ничто не кажется удивительным?

Уверен, вы тоже обратили внимание. Да, действительно – потрясающе зловещим выглядит Петербург. Крайний столбик справа: невероятно огромная – на общем фоне – смертность от коронавируса! Причем – смертность именно на 100 тысяч населения, то есть нормализованная. Питер просто высится каким-то утесом над равниной всех прочих регионов. “Хочешь иметь наивысшие шансы помереть от коронавируса – поезжай жить в Питер!” – как бы говорит нам Яндекс.

Сравнить, к примеру, с Подмосковьем. В Мособласти – 169 на 100 тыс., в Питере – 539 на 100 тыс. ТРОЕКРАТНАЯ разница! Это как?!

Да взять хотя бы его же собственную Ленинградскую область: в ней, не поверите, те же 169 умерших на 100 тысяч «от ковида», то есть в Ленобласти от ковида тоже умирают втрое меньше, чем в самом Питере! Даже Москва – с наибольшей плотностью населения на всем постсоветском пространстве – и та меньше помирает от ковида почти в 2 раза!

Что ж там делается у них в Питере – распыляют что-то? Или это миазмы с бывших болот? Я просмотрел всю таблицу; у Питера по России С ОТРЫВОМ первое место по смертности по сравнению со всеми прочими регионами РФ. Что ж там такое – правда люди на улицах падают? И все-таки – с ЧЕГО? Как может в одной стране быть троекратная разница между регионами по смертности от некоего вроде общего для всех вируса?

Это при том, кстати, что по Питеру процент отвакцинированных ВЫШЕ, чем в среднем по России – 52%! (по Ленобласти, кстати – только 42%).

Угадайте – а кто на втором месте по «смертям от короны» в РФ? Это «достигший полного коллективного иммунитета» (Голикова) Севастополь! 434 ковид-умерших! По Севастополю та же загадочная история, что с Питером и Ленобластью – огромный разрыв по смертям между Севастополем и Крымом. В Севасе – 434, по Крыму – 238.

Ну а наименьшая в РФ смертность от ковида… можно угадать, где. Правильно – в Чечне. Всего 67 человек на 100 тыс. населения.

Но я все ж жду ответа от питерцев: как так? Почему у вас там все мрут в столь товарных количествах? Что вы делаете не так по сравнению со всей прочей Россией? Понимаю, что «Беглов гадит» – но КАК?!

UPD. Впрочем, всё вышесказанное полностью меркнет в свете другой, абсолютно шокирующей информации… которую мы тоже получаем благодаря сногсшибательному сайту https://yandex.ru/covid19/stat ! Держитесь за стул, друзья. Видите там, на скане, под “Статистикой по регионам и странам” две опции – “Регионы России/Страны”? Нажмем? Охота ж поглядеть на такую же табличку, но по 200 странам мира?

Я поглядел – и охренел: оказывается, по “ковидной смертности” наш родной Питер занимает первое место не то что по России, а – бери выше – В МИРЕ!! Я не шучу. Посмотрите сами, проверьте, если не верите. В мире! Питер – самый опасный город мира по смертности от ковида! Все питерцы, которые с отчаянной смелостью продолжают там жить, совершают ежедневный подвиг!

Об этом говорит нам наша родная мировая статистика ковида. ПИТЕР, ДЕРЖИСЬ!