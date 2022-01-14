 

ФСБ отчиталась о задержании хакеров

14.01.2022, 22:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…из группировки REvil по запросу США. Их связывают с атаками на американские компании.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ отчиталось о «ликвидации» инфраструктуры хакерской группировки REvil и задержании ее участников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Евгений Полянин, которого ФБР объявило в розыск как хакера REvil. Фото: ФБР

Хакеры обвиняются в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК).

Спецслужба провела операцию по задержанию после обращения властей США. В ФСБ рассказали, что власти Штатов сообщили РФ «о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний», пишет «Интерфакс».

Силовики изъяли у 14 хакеров 426 млн рублей, включая криптовалюту, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, 20 автомобилей премиум-класса, технику и криптокошельки.

Имена задержанных не называются.

В ноябре Минфин США внес в санкционный список 28-летнего россиянина Евгения Полянина и 22-летнего украинца Ярослава Васинского, их считают хакерами группировки REvil. Полянину и Васинскому предъявлены обвинения в кибервзломе и сговоре с целью кибервзлома и отмывания средств.

Генпрокурор США Меррик Гарленд заявил, что один лишь Полянин смог получить от жертв 13 млн долларов.

Васинского задержали в Польше еще в октябре, сейчас идет процедура по его экстрадиции в США.

В середине июля в даркнете перестали открываться сайты, связанные с REvil. СМИ отмечали, что это произошло спустя всего несколько дней после телефонного разговора президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. По данным СМИ, тогда Байден потребовал от Путина начать борьбу с хакерами-вымогателями, атакующими американские цели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Темная сторона» накрыла Америку

Российские хакеры взломали Colonial Pipeline, компанию, которая поставляет почти половину топлива Восточному побережью США

В ФБР называли REvil ответственной в том числе за крупную атаку на компанию JBS USA — крупного мирового поставщика мяса. Требование выкупа, по данным американских властей, «пришло от преступной организации, вероятно, базирующейся в России». Такие программы, вероятно, применялись при взломе американской системы трубопроводов Colonial Pipeline, утверждают в компании. В итоге в JBS заплатили хакерам 11 млн долларов выкупа.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Мнение: Число больниц в России, тариф на носилки и запрет ватных палочек

23.05 / Нейтроны показывают связь между концентрацией лития в мозге и депрессией

19.03 / Психиатр Борис Менделевич рассказал, как пандемия повлияла на качество сна

22.06 / Путин опубликовал статью в немецкой Die Zeit

29.04 / США пообещали направить в Индию гуманитарную помощь более чем на 100 млн долларов

12.12 / Луноход обнаружил странную хижину на обратной стороне Луны и направился ближе

25.12 / Мнение: О перспективах блокировки Youtube в России

03.12 / Алексей Ягудин назвал размер президентской пенсии

21.09 / Мнение: Государство вас не просило

31.07 / Acura TLX Type S сможет похвастаться внушительной мощностью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика