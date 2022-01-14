ФСБ отчиталась о задержании хакеров

…из группировки REvil по запросу США. Их связывают с атаками на американские компании.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ отчиталось о «ликвидации» инфраструктуры хакерской группировки REvil и задержании ее участников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Евгений Полянин, которого ФБР объявило в розыск как хакера REvil. Фото: ФБР

Хакеры обвиняются в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК).

Спецслужба провела операцию по задержанию после обращения властей США. В ФСБ рассказали, что власти Штатов сообщили РФ «о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний», пишет «Интерфакс».

Силовики изъяли у 14 хакеров 426 млн рублей, включая криптовалюту, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, 20 автомобилей премиум-класса, технику и криптокошельки.

Имена задержанных не называются.

В ноябре Минфин США внес в санкционный список 28-летнего россиянина Евгения Полянина и 22-летнего украинца Ярослава Васинского, их считают хакерами группировки REvil. Полянину и Васинскому предъявлены обвинения в кибервзломе и сговоре с целью кибервзлома и отмывания средств.

Генпрокурор США Меррик Гарленд заявил, что один лишь Полянин смог получить от жертв 13 млн долларов.

Васинского задержали в Польше еще в октябре, сейчас идет процедура по его экстрадиции в США.

В середине июля в даркнете перестали открываться сайты, связанные с REvil. СМИ отмечали, что это произошло спустя всего несколько дней после телефонного разговора президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. По данным СМИ, тогда Байден потребовал от Путина начать борьбу с хакерами-вымогателями, атакующими американские цели.

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В ФБР называли REvil ответственной в том числе за крупную атаку на компанию JBS USA — крупного мирового поставщика мяса. Требование выкупа, по данным американских властей, «пришло от преступной организации, вероятно, базирующейся в России». Такие программы, вероятно, применялись при взломе американской системы трубопроводов Colonial Pipeline, утверждают в компании. В итоге в JBS заплатили хакерам 11 млн долларов выкупа.

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