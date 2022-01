Реакция принца Чарльза на вопрос о лишении титула и воинских званий принца Эндрю: видео дня

73-летний принц Чарльз был впервые замечен на публике после заявления своей матери, королевы Елизаветы II, которое взорвало общественность. Напомним, все произошло минувшим вечером, когда она лишила своего среднего сына принца Эндрю всех воинских званий и королевского патронажа, а также запретила использовать свой титул Его королевское Высочество. Теперь 61-летний принц является “частным лицом” и в связи с этим должен будет отвечать за все деяния в соответствии с законодательством.

Сегодня, 14 января, принц Чарльз посетил область Абердиншир в Шотландии, которая недавно сильно пострадала от шторма Арвен. Более 60 тысяч домов и других объектов оказались отрезаны от электричества и водоснабжения, а более 100 тысяч деревьев пострадали. Его Высочество решил лично пообщаться с местными жителями, проверить, как службы восстанавливают местность и помогают пострадавшим, и посетить также Хаддо Хаус – шотландский величественный дом, расположенный недалеко от Тарвеса. Этот исторический объект принадлежит Национальному тресту Шотландии с 1979 года.

Во время визита репортер Sky News спросил наследника престола о его младшем брате:

Могу ли я узнать ваше мнение о положении вашего брата?

Реакция Чарльза была, возможно, не вежливой для королевской особы, но весьма понятной – он полностью проигнорировал вопрос, продолжив беседу с местными жителями.

Charles is seen in public for the first time since news broke of Andrew’s military roles being given up as well as the title HRH.

The heir to the throne chose not to respond to a question about his brother while on a walk in Scotland.

Latest: https://t.co/8OZxlXuzSk pic.twitter.com/xiomPUMDlk

— Sky News (@SkyNews) January 14, 2022

Напомним, накануне Нового года суд Нью-Йорка признал 60-летнюю британскую светскую львицу Гилейн Максвелл виновной в участии в растлении несовершеннолетних. Присяжные единогласно согласились с тем, что она поставляла девочек на остров Эпштейна, а миллиардер потом пользовался ими и предлагал их своим влиятельным друзьям. Обсуждение суда присяжных длилось пять дней и в итоге ее вина была доказана по пяти из шести пунктов обвинения. Согласно такому решению, Максвелл грозит до 80 лет тюрьмы, что означает только одно – срок она будет отбывать пожизненно. А сам Эндрю до этого момента избегал судебных слушаний, пользуясь статусом неприкосновенности как член королевской семьи и гражданин Великобритании. К слову, на родине Скотланд-Ярд закрыл дело в отношении принца еще в октябре.

Сегодня также стало известно, что за два дня до вынесения серьезного решения относительно своего сына Елизавета II провела экстренную встречу с внуком принцем Уильямом. По данным издания Daily Mirror, встреча прошла в замке Виндзор, где временно живет королева, в закрытом режиме. О чем шла речь между ними, не сообщается. Тот же Daily Mirror со ссылкой на свои источники рассказал сегодня, что принц Эндрю “был ошарашен решением своей матери лишить его титула и воинских званий”.