Спокойный и взвешенный подход к стилю одежды: скромная роскошь станет ключевой эстетикой 2022 года

Роскошь – это то слово, которым на протяжении последних трех десятков лет злоупотребляли производители одежды, продуктов красоты и предметов дизайна интерьера. Нас учили стремиться к лучшему, покупать брендовые вещи, быть падкими на блестящее и вычурное. Нас учили выглядеть на все 100 и соответствовать глянцевым стандартам красоты. В конце концов, нас учили неразумному потреблению.

Революционные перемены в моде

К счастью, в наши дни эстетика моды начинает меняться. Да, мы по-прежнему стремимся выглядеть ухоженно и покупать качественные вещи. Тем не менее мы начинаем создавать гардеробные капсулы и стремиться к минимализму. Многие из нас вновь открыли сдержанную роскошь и эстетику классики.

Мы больше не хотим быть зависимы от моды, но мы сделали ее своей помощницей. Вот почему тренды больше не меняются с космической скоростью. Взгляните на основные тенденции 2022 года. Все они вдохновлены лаконичными линиями и имеют взвешенный подход к стилю.

Приглушенные оттенки и лаконичные линии

Вот почему самые известные бренды создали коллекции одежды и аксессуаров в нейтральных и приглушенных оттенках. Этот подход позволяет составлять базовый гардероб, все элементы которого идеально сочетаются друг с другом.

Классическое пальто, базовые джинсы прямого кроя, широкие брюки, рубашка, футболка нейтрального оттенка и удобная обувь – все эти простые вещи отражают эстетику современности. По прогнозам экспертов из мира моды, минимализм будет процветать еще не один сезон.

Эффектные текстуры и монохромные образы

Но как отыскать роскошь в нейтральных оттенках и простых линиях? Минимализм породил стремление модниц подбирать монохромные луки. И выбор не всегда склоняется в пользу традиционных серых или черных оттенков.

Очень часто женщины выбирают для своих монохромных образов бежевые, коричневые, бежевые или даже розовые тона. Также они обращают внимание на необычные текстуры: кожу, замшу, атлас, рыхлый трикотаж, искусственный мех.

Сочетание несочетаемого

Белая рубашка оверсайз по-прежнему является предметом вожделения современных модниц. Но, если раньше вы видели изделия с рельефным низом или объемными рукавами, сейчас акцент смещен в сторону максимального упрощения. Единственная особенность – очень длинные рукава. Кстати, теперь их можно не закатывать.

Но, если вы думали, что сочетать белую рубашку с обычными черными брюками – это банально, погодите возмущаться. В этом году мы будем добавлять в образы детали, которые еще пару лет назад ни за что бы не добавили. Что вы скажете насчет сандалий с толстыми ремнями, которые становятся частью формального образа?

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Предпочтения модниц

Эксперты уже успели отследить модные предпочтения покупательниц начиная с сентября 2021 года. На 33% выросли продажи монохромных комплектов, на 22% – одежды нейтральных оттенков, на 41% больше женщины стали покупать белые рубашки. Продажи широких брюк возросли на 55%, а мокасин и лоферов – на колоссальные 57%. Это говорит о том, что женщины действительно пытаются выстраивать свои образы вокруг сдержанного минимализма.

Они меняют свои шелковые блузы на простые белые футболки. Чтобы выглядеть более респектабельно, модницы носят блейзеры и кашемировые классические пальто. Верхняя одежда в общей своей массе стала более светлой, но на ней исчезли вычурные детали и украшения.

Прямые линии ценятся в наши дни гораздо больше, чем приталенный силуэт. Но, если вы не согласны с этим, вы всегда можете призвать на помощь пояс.