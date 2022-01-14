Мнение: Типичный бунт азиатов и исламистов

Типичный бунт азиатов и исламистов

Восстание в Казахстане вызвало в Украине двусмысленную реакцию. Поначалу украинские патриоты поддерживали уличные акции, потому что видели в них местную версию Евромайдана, с националистической «проевропейской» повесткой.

Вмешательство России и военного контингента ОДКБ усилило эти настроения до такой степени, что Министерство культуры Украины выпустило специальную методичку о правильном освещении казахских протестов – требуя высказываться о них только в положительном духе.

Однако последующие события внесли в эту позицию коррективы. В Киеве поняли, что США и Евросоюз не собираются мешать «наведению порядка» на улицах Казахстана, чтобы защитить многомиллиардную собственность западных корпораций. А в Офисе президента напомнили о тесных экономических связях с правительством Назарбаева и Токаева, которые имеют большое значение для страны, помогая отражать вражескую агрессию – то есть, увеличивать прибыли казахских и украинских олигархов.

Это сразу отразилось на текстах украинских патриотических блогеров. Риторика борьбы «за нашу и вашу свободу» сменилась рассуждениями о диком мятеже, который нельзя сравнить с цивилизованными протестами в Украине и Белоруссии.

«Мы имеем дело с типичным азиатским бунтом с элементами «дворцового переворота», но с единственным уточнением, что стоит еще отдельно проанализировать исламский фактор», – написала об этом профессиональная правозащитница Александра Матвийчук из Центра гражданских свобод и грантоедской инициативы Евромайдан SOS. А ее коллеги высказывались о «погромщиках» еще жестче – без всякой ритуальной политкорректности.

Оскорбительное расистское отношение к «степным варварам» глубоко зашито в сознание украинских буржуа. Эти взгляды уходят своими корнями к истокам украинского националистического движения, и нашли свое отражение в его основополагающих документах, которыми вдохновляются современные ультраправые. Ведь Декалог Организации украинских националистов символически начинается с упоминания «татарского потопа», а в основе ее идеологии всегда лежал тезис об экзистенциальном противостоянии с Ордой, против которой веками сражаются арийские рыцари.

В конце 2016 года меня попросили перевести для исторического архива брошюру Михаила Колодзинского – одного из руководителей предвоенной ОУН. После 1933 года он посещал нацистскую Германию, проходил подготовку в военных лагерях итальянских фашистов, хорватских усташей, имел звание полковника и считался среди соратников ведущим военным специалистом.

«Украинская военная доктрина» – так называется программный текст Колодзинского, написанный в середине тридцатых годов прошлого века. Этот пафосный манифест рассказывает о целях вооруженной террористической борьбы, которую готовили соратники Коновальца, Бандеры и Мельника. А они были прозрачны и очевидны, потому что Колодзинский открыто планировал массовые этнические чистки польского и еврейского населения Украины, призывая к геноциду «нежелательных» инородцев.

«Безусловно, гнев украинского народа к евреям будет особенно страшен. Мы не станем этот гнев подавлять, наоборот – увеличивать, потому что чем больше погибнет жидов во время восстания, тем лучше будет для Украинского Государства, потому что евреи будут единственным меньшинством, которое не сможем охватить нашей денационализационной политикой», – писал человек, которому сегодня ставят памятники и открывают мемориальные доски.

Помимо этого, Колодзинский обрисовал планы строительства будущей украинской империи – причем она явно не вписывалась в канонические рамки «от Сяна до Дона», не ограничиваясь претензиями на Курщину и Кубань. В состав нового украинского государства должна была войти вся Молдавия, обширные территории Румынии, Польши, Белоруссии и России, и даже часть Закавказья, включая нефтеносные районы Баку – чтобы обеспечивать топливом украинские танки и самолеты.

Кроме того, военный теоретик ОУН мечтал о завоевательном походе за Волгу, всерьез полагая, что каспийские степи принадлежат украинцам еще со времен хазарских рейдов князя Святослава. Тем более что на землях Казахстана проживали украинские крестьяне, обитатели так называемого Серого Клина. Согласно данным переписи 1926 года, на территориях от Актюбинска до Семипалатинска числилось 1 358 000 украинцев – 40,4% всего населения – против 27% казахов и 22% русских. Причем переселенцы с берегов Днепра составляли большинство в 44-х районах степного края.

Колодзинский намеревался «освободить» этих людей от чужеземного гнета – хотя казахские украинцы мирно сосуществовали со своими соседями и не подозревали о захватнических планах оуновцев. По его мнению, прекрасная Украина будущего должна была граничить непосредственно с Китаем и простираться в сторону Сибири, откуда тоже надлежало выгнать большевиков.

«В первой фазе революции – или, скорее, восстания – мы, после освобождения этнических земель, должны остановиться у Волги, а потом бросить все боеспособное к линии Могилев – Саратов и перевести войну в Казахстан, чтобы оказать помощь местным нашим колонистам и угрожать московским индустриальным центрам в Магнитогорске и Кузнецке.

Освободившись, мы не можем оставить Казахстан на божье произволение или москалям. Он тесно связан с нашим освобождением. Так что восточные границы нашей державы должны опираться на Алтайские горы и Тян-Шау», – бесхитростно сказано об этом в «Украинской военной доктрине».

Михаил Колодзинский был открытым расистом, бредившим колонизаторской «миссией белого человека». Он отказывал кочевым тюркским народам в праве на государственность и писал про «немилосердную историческую логику», которая «требовала от Украины подчинить степь Восточной Европы и азиатских степняков для цивилизованной жизни».

«В Казахстане нет никого, кто мог бы организовать какое-то государство. Если не будем там мы, то будет Москва. А земли очень большие и сказочно богатые», – отмечал один из самых видных военных командиров ОУН.

В 1939 году он возглавил генеральный штаб Карпатской Сечи и получил должность Верховного коменданта вооружённых сил Карпатской Украины – марионеточного квазигосударственного образования, которое попытались провозгласить на Закарпатье украинские националисты, желая урвать кусок во время раздела Чехословакии. Но этому помешали венгерские гонведы. Они арестовали Колодзинского и расстреляли его в горном руднике на склонах Карпат, похоронив имперские мечты об Алтае.

После перевода «Украинской военной доктрины» я опубликовал ее фрагменты у себя в блоге, откуда они попали на страницы казахских сайтов. Завоевательные планы украинских националистов стали откровением для общественного мнения Казахстана, включая профессиональных историков и экспертов. Они живо обсуждали цитаты из Колодзинского, а украинские патриотические политики сразу усмотрели в этой истории идеологическую диверсию, объявляя брошюру ОУН подделкой.

«Идет информационная спецоперация на территории Республики Казахстан. Цель – ухудшение отношений между Украиной и Казахстаном и создание негативного имиджа Украины среди казахстанского общества. В материале содержатся якобы скан-копии документов, которые привлекают внимание тем, что набраны на печатной машинке и, похоже, относятся [к периоду] до 70-80 годов прошлого века. Мы видим яркий пример работы русской пропаганды. К сожалению, в Казахстане активно цитируют этот материал», – писала об этом соратница президента Петра Порошенко, депутат Верховной Рады Ирина Фриз, курировавшая в парламенте вопросы евроатлантической интеграции.

Но эти обвинения смехотворны, а в их основе лежит невежество. Подлинность «Украинской военной доктрины» никогда не оспаривалась украинскими историками, которые посвящают ей комментарии и статьи. А главное, от этой брошюры никогда не открещивались сами националисты. Они публикуют программный текст Колодзинского, хотя иногда стыдливо вымарывают из него наиболее людоедские фразы из области «окончательного решения еврейского вопроса».

Лидеры ОУН действительно планировали «перевести войну в Казахстан», рассматривая его территории как потенциальный объект колониальной экспансии, и считали местных жителей неполноценными дикарями.

Такова историческая правда, о которой полезно помнить сегодня – когда украинские патриоты изображают из себя защитников казахской свободы и независимости. И тут же называют протесты «типичным бунтом» азиатов и исламистов.

(с) Андрей Манчук

https://liva.com.ua/perevesti-vojnu-v-kazaxstan.html – цинк

Интересно, подполковник Гарбузюк из 83-го ИПСО призывавший к нападению на административные здания в Казахстане и захвату власти, тоже переобулся и теперь вещает про азиатов и исламистов?

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