Названы регионы России с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19

Самый высокий уровень популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 среди регионов России наблюдается в Чукотском автономном округе и Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

По данным Минздрава, в этих регионах уровень вакцинации составляет свыше 90% населения. За ними следует Мурманская область, где прививку сделали 67,1% граждан. Пятерку лидеров замыкают Мордовия и Тюменская область с 65,3% и 61,6% соответственно, сообщает Vse42.ru.