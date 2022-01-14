 

Названы регионы России с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19

14.01.2022, 21:12, Разное
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Самый высокий уровень популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 среди регионов России наблюдается в Чукотском автономном округе и Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

По данным Минздрава, в этих регионах уровень вакцинации составляет свыше 90% населения. За ними следует Мурманская область, где прививку сделали 67,1% граждан. Пятерку лидеров замыкают Мордовия и Тюменская область с 65,3% и 61,6% соответственно, сообщает Vse42.ru.



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