 

У «Роскосмоса» украли c орбиты 4 спутника

14.01.2022, 20:31, Разное
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«Роскосмос» начал внутреннюю проверку по факту пропажи 4 спутников связи, которые в начале января исчезли с околоземной орбиты. 

«Эти спутники были запущены в середине декабря и в канун нового 2022 года вышли на штатные орбиты. После праздников наши специалисты обратили внимание, что они перестали выходить на связь. С помощью средств объективного контроля было установлено, что спутники бесследно исчезли. Мы уже обратились в компетентные органы и начали служебную проверку. Уверен, что в ближайшее время мы установим полную картину произошедшего», – заявил, заместитель главы госкорпорации Дмитрий Махов.

В настоящий момент приоритетной является версия похищения спутников неустановленной стороной. «Роскосмос» уже направил официальные запросы в NASA и Европейское космическое агентство с просьбой предоставить информацию об инциденте.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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