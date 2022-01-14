 

Экономист назвал истинную причину падения рубля к евро

14.01.2022, 19:43, Разное
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Укрепление курса евро до 88 рублей за единицу впервые с июля связано лишь с “геополитическим всплеском”. Так считает экономист НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Остапкович выразил уверенность, что на котировки в настоящее время влияют повышение напряженности между Россией и НАТО, а также ситуацией вокруг Украины. При этом волнения на рынке валют не имеют фактических оснований: они происходят на фоне громких, но ничем не подкрепленных заявлений. Эксперт отметил, что эти факторы являются временными и не свидетельствуют о “крахе” отечественной валюты, сообщает “Радио 1”.



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