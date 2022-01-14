Мнение: Предмет шантажа

Вслед за своими заместителями появился и Лавров, который грозно и сумрачно, при этом весьма туманно сообщил, что нашему терпению подошел конец. Мы долго запрягаем, но нам пора куда-то ехать. Куда — не знаем, но надо.

Суть нынешнего психического обострения в целом известна. Ее не слишком конкретно высказал Володин, заявив, что граждане России воспринимают угрозы в адрес горячо любимого президента буквально как к себе лично. Тут Володин, конечно, слишком пафосен: большинству как раз без разницы, а немалое число сограждан готовы добавить к «их» угрозам и «свои» тёплые пожелания. Но наша знать живёт в какой-то своей России, где все как один.

Запад пришел к выводу, что санкции против второстепенных персонажей особой погоды не делают и довольно отчетливо высказал угрозу в адрес высшего руководства России. В том числе и об арестах и санкциях принадлежащего им имущества за рубежом. Понятно, что лично Путин вряд ли имеет открытые в «их» банках счета. Но финансовые и спецслужбы Запада вполне должны быть осведомлены о схемах и номиналах, управляющих имуществом и активами высшей российской знати. В этом смысле угрозы вполне реальны. В свое время полторы сотни миллиардов долларов Каддафи были заморожены буквально по щелчку пальцев, и все разговоры о том, что это не личное имущество, а некие ливийские спецфонды, оставили их глухими. Путин с подельниками, понятно, не Каддафи — там будет побольше, чем у африканского диктатора. Есть что терять.

Оттого и нервные срывы.

Поводом для нынешнего обострения стала всё та же тема приема/неприема Грузии и Украины в НАТО. Тема, в общем-то, безошибочная — и Украина, и Грузия не свободны от территориальных проблем, а значит, по текущим уставным правилам организации, шансов на полноценное членство не имеют. А потому Кремль полагает, что его грозные требования о неприёме могут выглядеть как «прогиб» НАТО перед ним, хотя причина в уставных требованиях самого НАТО.

Но с шантажистами бороться вполне можно. Нужно только устранить предмет шантажа. Сыграть на обострение и посмотреть — рискнет ли шантажист выполнить свои угрозы. Или заткнется.

Вот сейчас, похоже, как раз наступает такой момент. НАТО вполне может пойти на некоторый риск и уже без дураков разместить свою военную инфраструктуру, к примеру, на территории Украины. Просто под вывеской защиты европейской безопасности, тем более, что обосновывать ничего не надо — всё буквально налицо. И перепасовать мяч Кремлю — ну, вот мы тут разместили. Что дальше?

А дальше особо-то и нечего. Кремль, наверное, может развязать войну с Украиной. С весьма неочевидными сегодня шансами хоть на какой-то успех. В минусе будут санкции, но уже те самые — без дураков. И вполне возможное военное поражение, которое может привести к ликвидации ДНР-ЛНР. А в ходе этой войны НАТО будет неустанно повторять — только попробуйте нанести удар по нашей инфраструктуре — это будет акт нападения на всю организацию. Перспективы всего этого мероприятия выглядят крайне неблестящими. Русско-японская война в чистом виде — с крайне вероятным аналогичным завершением.

Нужно при этом понимать, что если дело дойдет до реальных столкновений, то НАТО постарается не просто отбиться от нападения, а нанести неприемлемый ущерб всей военной инфраструктуре РФ в регионе. Царская Россия в ходе войны с Японией потеряла значительную часть своего флота, путинская вполне может лишиться Черноморского флота. Что автоматически поставит ее на грань полномасштабного военного поражения и неизбежно вынудит запрашивать мира на условиях победителя. Не стоит забывать, между прочим, что Черноморский флот — это гарантии безопасности для Голубого и Турецкого потоков, это угрозы Босфору, это баланс сил на Черном море.

Рассказы про нашу ядерную мощь отложим на полку. Тем более, что театром военных действий при подобном развитии событий будет Украина и юго-западные области России. НАТО от применения на этой территории ядерного оружия ни тепло, ни холодно. При этом просто военное поражение еще оставит шансы на какие-то уступки со стороны победителей, а вот поражение в ходе ограниченной ядерной войны в силу беспрецедентности такого события для проигравшего будет означать невероятно жесткие требования. Я не уверен, что пламенная любовь российской знати к Путину заходит настолько далеко, что она бестрепетно рискнет остаться нищей, голой и босой после такой непобедоносной войны. В случае начала такой войны она с высокой вероятностью завершится переворотом в Москве (ну, или где там расположен фюрербункер)

В общем, военное решение у всей этой истории просматривается слабо, и какие-то перспективы начала военных действий возможны только с учетом психических особенностей наших вождей. Может, случится невовремя полнолуние, и у них сорвет кран. Исключать нельзя. Но строго рационально — вероятность военного конфликта остается крайне низкой.

В этом смысле НАТО, пойдя на обострение, мало что теряет — даже локальная война на чужой территории его вряд ли испугает. А вот приобрести НАТО может многое. Размещение военной инфраструктуры альянса на Украине ликвидирует предмет шантажа. Нечем будет шантажировать. Какая разница — примут Украину в НАТО или нет, если на ее территории будет развернута натовская инфраструктура.

Если Кремль утрётся — а вероятность этого как раз очень велика, то позиции Путина (ну, не лично его, а всей этой клики) упадут до невероятно низких уровней. «А я чё? Я ничё…»

В общем, шантаж, который так любят в Кремле — штука обоюдоострая. До какого-то предела его будут терпеть, но когда этот предел будет выбран — вполне рационально решить проблему раз и навсегда. Да, с некоторыми рисками. Но любое решение несет в себе риски. Хуже — ничего не делать и не решать.

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