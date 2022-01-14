 

Люди в масках кажутся более привлекательными, чем с открытым лицом

14.01.2022, 19:06, Разное
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Чтобы узнать, как наличие обычной медицинской маски влияет на восприятие внешности, ученые из Университета Кардиффа провели два эксперимента в феврале 2021 года, когда масочный режим стал нормой жизни. В первом эксперименте участвовали 43 женщины. Им показали серию фотографий мужских лиц: без маски, в простой тканевой и медицинской масках, а также с книгой в руках, которая закрывала нижнюю часть лица. Участниц попросили оценить привлекательность каждого мужчины по шкале от 1 до 10. Затем такой же эксперимент провели с участием мужчин, которые оценивали привлекательность женщин в разных масках и без них.

Результаты очень удивили исследователей: и женщины, и мужчины сочли наиболее привлекательными людей противоположного пола на фотографиях с масками. Эти данные противоречат многочисленным исследованиям до пандемии, показавших, что человек в медицинской маске вызывает отторжение, поскольку ассоциируется с болезнью и от него хочется держаться подальше.

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«Очевидно, пандемия изменила наше восприятие. Сейчас, когда мы видим кого-то в маске, мы больше не думаем о заболевании. Теперь мы можем наблюдать сдвиг в эволюционной психологии — маска для лица больше не служит сигналом об опасности заражения», — цитирует The Guardian доктора Майкла Люиса (Michael Lewis), соавтора исследования.

Эксперт считает, что маска делает человека более привлекательным, поскольку внимание окружающих акцентируется на глазах, а наш мозг имеет свойство «дорисовывать» скрытые части лица, преувеличивая его достоинства. Кроме того, медицинские маски сейчас напрямую ассоциируются с медицинскими работниками, чей имидж значительно вырос во время пандемии.

Напомним, что маски — это в первую очередь надежный способ защититься от заражения коронавирусом. Крупнейший международный обзор 72 исследований показал, что эта простая профилактическая мера снижает вероятность заболеть COVID-19 на 53%.



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