В Варшаве зрителям, пришедшим на «Человека-паука», показали фильм об отравлении Навального

Зрители кинофильма «Человек-паук: Нет пути домой» в варшавском кинотеатре «Победа» (польск. «Zwycięstwo») были приятно удивлены сюрпризом, который им устроило руководство культурного учреждения. Вместо блокбастера по вселенной Marvel им показали фильм HBO об отравлении российского видеоблогера Алексея Навального.

Этот показ стал премьерой фильма «Навальный» в Польше, с гордостью отмечает директор кинотеатра Збигнев Пржеславский. На сеансе присутствовало более 750 зрителей, половину из которых составляли дети и подростки. Многие из них не сразу поняли, что им показывают другой фильм: показанные на экране героические приключения Навального, а также его отравление боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», осуществлённое через подложенного в трусы робота-паука, во многом совпадали с сюжетом фильма о всеми любимом супергерое. Подвох зрители заподозрили лишь тогда, когда вместо того, чтобы превратиться в Человека-паука, главный персонаж фильма отправился в кому, где общался с агентами MI6 через подключённый к его голове телепатический экран. В финале фильма зрителям показали 20-минутное обращение Леонида Волкова с призывом не забывать жертвовать деньги в пользу ФБК* и Штабов Навального*.

«Если честно, я всё ждал, когда он начнёт лазить по стенам и стрелять паутиной. Но этого так и не произошло. Я немного разочарован, хотя за приключениями Алексея следить было тоже интересно. Особенно мне понравилась сцена, где он врывается в кабинет диктатора и убивает его броском стаканчика из-под кофе в голову», – рассказал 13-летний Лешек.

«Оказывается, человек может стать героем не только от укуса радиоактивного паука, но и от отравления российскими спецслужбами. Я думаю, что это новое слово во вселенной Marvel. Этому миру нужен такой герой, как Алексей – отважный, смелый, всегда готовый сражаться с режимом, что бы ни случилось. Правда, последние 40 минут фильма герой просто сидел в камере и ничего не делал. Эта часть была скучной», – считает 15-летняя Марина.

В ближайшее время фильм о Навальном начнут показывать в кинотеатрах по всему миру. Российская премьера намечена на 19 января.

* – экстремистские организации, признанные в России иноагентами.

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