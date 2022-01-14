 

Эффективность таблеток при лечении болезней сердца повышает психологический комфорт

14.01.2022, 18:50, Разное
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Медики заявили, что может повышать эффективность таблеток, которые принимаются в ходе лечения сердечных болезней. По их словам, в данном вопросе важен психологический комфорт.
Лекарственные препараты оказывают наилучший эффект, если человек спокоен и комфортно себя чувствует с психологической точки зрения. Данный факт важно учитывать во время терапии различных недугов.

Врач Анна Кореневич добавила, что необходимо соблюдать диету и достаточно двигаться, чтобы чувствовать себя нормально. Если человек станет пренебрегать данными правилами, продолжит нервничать, то вряд ли ему помогут какие-либо лекарственные препараты.

Если говорить о питании, то не нужно придерживаться строгих запретов. Любые изменения рациона должны происходит плавно. Однако есть определенные продукты, которые рекомендуется включить в повседневное меню. Некоторую пищу допустимо употреблять исключительно по праздникам. Каждый день можно есть жирную морскую рыбу и полезные растительные масла. Жареное, сладкое и острое желательно употреблять реже, пишет портал «Политэксперт».



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