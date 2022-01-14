 

“Родственников нет”: Кому достанется наследство Мягкова и Вознесенской

14.01.2022, 18:06, Разное
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Юристы рассказали, кому в итоге достанется наследство Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской. Последняя скончалась сегодня, 14 января, в результате последствий коронавирусной инфекции.
У Мягкова и Вознесенской за время многолетнего брака так и не появились дети. Эксперты считают, что теперь за наследство актеров может разразиться самая настоящая война. Родственники Вознесенской и Мягкова давно умерли, у них практически не осталось родных.

Юрист Андрей Князев в рамках общения с журналистами объяснил, какой исход в итоге возможен. Если у Мягкова или же Вознесенской есть сестры, а также братья, то имущество и денежные счета достанутся им. В случае, когда таковых нет, то претендентом может выступать тот человек, который указан в завещании. Кандидатуры допустимо рассматривать вплоть до племянников.

Пока не сообщается, оставила ли Вознесенская завещание и успела ли она вступить в наследство после смерти супруга год назад. Если такого документа нет, то на столичную квартиру имеют право претендовать совершенно посторонние люди под видом дальних родственников знаменитостей.

Источник: www.popcornnews.ru



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