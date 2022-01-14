Шинейд О’Коннор попыталась покончить с собой из-за самоубийства 17-летнего сына

Ирландская певица и композитор, 55-летняя исполнительница бессмертного хита Nothing Compares 2 U Шинейд О’Коннор находится в больнице после попытки суицида. Об этом она сама сообщила в своем Twitter-аккаунте, написав эмоциональное сообщение. Певица извинилась перед подписчиками и призналась, что не видит смысла жить после утраты сына.

Мне жаль. Я не должна была этого говорить. Я с копами сейчас, еду в больницу. Простите, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребенка и ненавижу себя. Больница поможет на какое-то время. Но я собираюсь найти Шейна, — Шинейд.

Ранее певица уже делилась в социальной сети, что не может пережить смерть 17-летнего сына Шейна, который покончил с собой несколько дней назад. Ее поддерживали фанаты, пытаясь найти слова утешения, но О’Коннор настаивала на своем, говоря, что не имеет право на жизнь.

Я решила последовать за своим сыном. Нет смысла жить без него. Все, к чему я прикасаюсь, я разрушаю. Я осталась только ради него. А теперь он ушел. Я разрушила свою семью. Мои дети не хотят меня знать. Я дерьмовый человек. И вы все думаете, что я хороший только потому, что я умею петь. А я не умею, – писала певица.

Шинейд с сыном Шейном Шейн О’Коннор

17-летнего сына Шинейд от музыканта Донала Ланни не стало неделю назад. Молодой человек, который проходил лечение в психиатрической клинике после двух попыток самоубийства, сбежал на прошлой неделе. Знаменитая мать стала бить тревогу в социальных сетях, полиция начала поиски. Тело Шейна обнаружили 7 января в 20 километрах от Дублина. О смерти своего сына О’Коннор сообщила на следующий день.

Мой прекрасный сын Невиим Неста Али Шейн О’Коннор, самый светлый в моей жизни, решил сегодня покончить со своей земной борьбой и теперь находится с Богом. Да упокоится он с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я так сильно тебя люблю, – написала певица в Twitter.

Помимо Шейна Шинейд родила еще троих детей. У певицы есть 15-летний сын Иешуа от американского бизнесмена Фрэнка Бондарио. Дочери Ройзин от ирландского журналиста Джона Уотерса сейчас 25 лет, а старшему сыну Джейку, который появился в результате романа с барабанщиком и сопродюсером первого альбома певицы Джоном Рейнольдсом уже 34 года.

Напомним, что Шинейд О’Коннор прославилась в 1990 году благодаря песне Nothing Compares 2 U. Являясь обладательницей Grammy и ряда других престижных наград, Шинейд всегда представляла общественности поводы говорить о ней не только в связи с музыкальными заслугами. Многочисленные скандалы с коллегами, нервные срывы, попытки самоубийства, суды за опеку над детьми, проблемы с алкоголем и наркотиками.

В 2017 году певица поделилась видео, в котором не сдерживая слез, призналась в том, что борется с биполярным расстройством. Позже она проходила лечение в реабилитационном центре. В октябре 2018 года в Twitter объявила о принятии ислама.

Шинейд на концерте, 2020 год