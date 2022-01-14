 

В Москве начнут собирать списанную электронику на переработку

14.01.2022, 17:28, Разное
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Инвестор займется сбором и переработкой электронного и электротехнического оборудования. Для Москвы это первое соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере экологии.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов отметил, что проект предполагает сбор и обработку вышедшего из строя электронного и электрического оборудования и дальнейшую утилизацию.

“Это позволит городу существенно сократить расходы, а предприятию максимально использовать свои мощности, развивать свое производство”, – рассказал чиновник.

С инициативой выступила частная компания в 2021 году. Она предложила осуществлять полный цикл сбора и переработки списанной электроники, включая пластик. Инвестор организует пункты сбора техники, оснастит их нужным оборудованием.

Соглашение заключено на 20 лет, уточнил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. Проект позволит снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду в Москве, подчеркнул он.

Столица является лидером по применению офсетных контрактов в России. Город одним из первых начал использовать механизмы государственно-частного партнерства. С 2013 года в Москве заключено более 250 договоров ГЧП на сумму около 1,1 триллиона рублей.

Напомним, что до 20 февраля в столице действует акция “Елочный круговорот”. Жители столицы могут сдать хвойные деревья на утилизацию и переработку. Работают более 580 пунктов приема, из них 11 – на природных территориях.



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