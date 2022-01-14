Минимализм, блестки и массивные детали: основы маникюрной моды на ближайшие 12 месяцев

Если вы следите за модными тенденциями, то эта статья для вас. Далее будут рассмотрены тренды в маникюре на ближайшие 12 месяцев. Нужно заметить, что в моде в этом году будут такие элементы, как массивные детали и блестки. Еще один главный тренд – это минимализм. Более детальнее о тенденциях читайте далее.

Тренды в маникюре на 2022 год

Очень модным будет в ближайшие 12 месяцев металлик. Он уже успел полюбиться девушкам, поэтому радует то, что он остается в тренде.

Правда, он станет более разнообразным – с блестками, рисунками и прочим.

Также в тренде в этом году будут кольца для ногтей.

В моде все так же остается полюбившийся девочкам френч с черными кончиками. Смотрится он очень элегантно.

Следующий тренд понравится тем, кто стремится к самовыражению. Маникюр может быть любым – цветным, многослойным и прочим. Самое важное – это то, чтобы нейл-арт передавал настроение.

Еще один тренд этого года – маникюр с буквами. Ранее его считали безвкусным, но сейчас он в моде.

Следующий тренд понравится тем, кто любит натуральную красоту. Ухоженные аккуратные ноготки актуальны.

Если помните, ранее был модным маникюр с мелкими блестками.

В этом году такой нейл-арт тоже будет в тренде.

Также в 2022-м стоит обратить внимание на темные оттенки и на маникюр с эффектом растекания.