Цветовая маркировка и сортировка по длине одежды: полное и подробное руководство по реорганизации гардероба

Если вы не относите себя к числу тех, кто овладел искусством поддержания капсульного гардероба, который работает в разных случаях, вы знаете, каково это, когда «нечего» надеть. Не поддавайтесь желанию купить больше одежды! Вместо этого попробуйте реорганизовать свой гардероб. В вашем переполненном шкафу больше перспектив, чем вы готовы признать. И речь не о той одежде, которая уже не подходит или не нравится, а о вещах, которые вы любили, но забыли.

Помимо этого, занявшись реорганизацией гардероба, сделайте приоритетом категоризацию одежды, сумок, аксессуаров и любых мелочей для быстрого доступа к ним. Эта тонкая настройка, несомненно, сделает процесс одевания проще и эффективнее.

С чего начать? Следуйте руководству профессиональных организаторов Эстер Тан из Your Tidy Half и команды Orderly — Рей Чжан и Ванессы Йип.

Начните с разбора

Выкидывайте. Это первый и очень важный шаг к созданию легкодоступного гардероба. Уберите все, что вам больше не нравится или не подходит. Вы никогда не сможете найти именно то, что вам нужно, в шкафу, который трещит по швам или занят в основном тем, что лежит мертвым грузом.

Эстер Тан, сертифицированный консультант KonMari, говорит, что не стоит хранить одежду, которая больше не поддерживает ваш образ жизни или, по знаменитым словам Мари Кондо, больше не вызывает радости. Тан считает, что процесс расхламления не обязательно заключается в установлении определенного количества вещей, которые можно оставить (хотя размер шкафа действительно имеет значение). Нужно руководствоваться своим образом жизни и привычками.

«Позволяйте себе покупать новый предмет одежды только в том случае, если вы планируете выбросить или подарить старую вещь»

Ванесса Йип указывает на побочную выгоду, которую приносит расхламление: «Просматривая одежду, вы обязательно вспомните о вещах, которыми пренебрегали и которые, возможно, вы захотите надеть сейчас, поскольку модные тенденции меняются очень часто. Другими словами, этот процесс даст вам более четкое представление о ваших текущих потребностях в моде, а также поможет скорректировать свои покупательские привычки».

Йип добавляет, что, если вам трудно решить, оставить или выбросить, положите вещь в стопку, которая так и будет называться — «надо решить». Затем установите напоминание, чтобы вернуться к одежде через три-шесть месяцев. Если за это время вы ни разу не надели что-либо оттуда, пора выбрасывать. В конце концов, мы должны хранить столько, сколько позволяет наше пространство (или количество вешалок). Помните также, что никакое расхламление не поможет, если вы продолжите покупать все подряд.

Чтобы контролировать навязчивую покупательскую привычку, Ванесса предлагает следующее: «Позволяйте себе покупать новый предмет одежды только в том случае, если вы планируете выбросить или подарить старую вещь. Таким образом, ваш гардероб всегда будет оптимально заполнен».

Планируйте и организуйте грамотно

После расхламления вы получите представление о вещах, которые у вас есть под рукой. После этого можно переходить к классификации и планированию лучших способов хранения. Определите, какую одежду можно сложить стопками, а какую повесить — это будет зависеть от типа ткани и ваших личных предпочтений. На заметку: большинство трикотажных изделий лучше складывать, так как на плечах остаются следы от вешалок, а также они могут растянуться.

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Для тех, кому предстоит спроектировать и построить новый гардероб, Рей Чжан рекомендует выбрать больше ящиков, чем глубоких полок, чтобы обеспечить лучшую видимость и доступность. Чжан поясняет: «Одежда, как правило, легко теряется в задней части полок, а ящики позволяют видеть все, что в них находится. Если вы предпочитаете иметь несколько полок, выберите выдвижные, чтобы предметы из глубины оставались в пределах досягаемости».

По этой же причине рекомендуется зарезервировать глубокие полки для хранения вещей, которые вы используете или носите реже, например, толстого трикотажа, зимней одежды или постельного белья.

Вещи в ящиках складывайте «папками»

В ящиках не стоит складывать одежду друг на друга. Когда вы это сделаете, вы будете видеть только то, что находится на самом верху, и забудете об остальном. Чтобы вся одежда была в поле зрения и легко доступна, профессионалы предлагают складывать ее «папками» — хорошо известный метод хранения KonMari в вертикальном положении, чтобы каждая деталь была видна с первого взгляда.

Тан говорит: «Ящики отлично подходят для складывания вещей таким способом, а также для хранения мелких предметов, как носки и нижнее белье. Органайзеры рекомендуются только после того, как вы наведете порядок в шкафу».

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Разделители и вставки в ящиках идеально подходят для хранения вещей, которые трудно сложить (например, носки, нижнее белье или шарфы). Вы также можете использовать их для разделения своей одежды — это позволит вам быстро получить доступ к предметам, которые вы ищете.

Чжан добавляет: «Они могут быть очень полезны при создании секций в большом ящике, а также отлично подходят для людей, которым не нравится складывать, поскольку они могут просто поместить предмет в нужное отделение».

Умный способ повесить одежду

Есть несколько приемов, которые можно использовать для лучшей видимости вещей на вешалках. Тан предлагает сначала расположить одежду по длине, чтобы самая короткая часть была впереди; затем отсортировать по типу и цвету. Это обеспечит некоторую форму категоризации, гарантируя, что более короткие фрагменты не будут скрыты от глаз.

Цветовая маркировка поможет улучшить видимость и облегчить доступ, так как вам будет проще найти нужный предмет, а также упростит согласование нарядов, поскольку вы будете видеть, что у вас есть в определенном цвете.

Используйте каждое пространство

Коробки и корзины помогут вам использовать ниши в шкафу для хранения, а также вы сможете складывать вместе такие предметы, как ремни или небольшие сумки. Четко маркируйте каждый контейнер для легкой идентификации и доступа.

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Для хранения можно использовать даже внутреннюю поверхность дверей шкафа. На наддверные или съемные крючки 3M повесьте плоские предметы, такие как ремни, шарфы или ожерелья. Так они будут у вас на виду, когда вы откроете шкаф, чтобы выбрать аксессуары, сочетающиеся с нарядом.

Хранение обуви

Должна ли обувь храниться в коробках или мешочках, в которых была куплена? В целом это хороший способ защиты от пыли, но это также сделает поиск нужной пары утомительным, если только вы не пометите каждую коробку.

Было бы здорово разместить обувь на открытых полках, но этот вариант не всегда подходит из-за недостатка места. Поэтому Чжан предлагает хранить ее в прозрачных коробках. Они улучшат видимость коллекции обуви, а также станут решением для экономии места, поскольку их можно поставить друг на друга.

Хранение сумок и украшений

Украшения не обязательно хранить в коробочках, в которых они были куплены. Однако имейте в виду, что каждое украшение должно лежать/ висеть отдельно, чтобы предотвратить появление царапин (это касается ювелирных украшений, изделий с жемчугом или драгоценными камнями).

Чжан советует: «Вы можете приобрести шкатулки с мягкими вставками или вкладышами для хранения различных видов украшений. Это поможет вам увидеть всю свою коллекцию и выбрать то, что нужно. Убрать их в конце дня тоже будет несложно».

Что касается сумок, Чжан рекомендует сгруппировать похожие типы вместе и поместить их в отдельные коробки, в то время как сумки большего размера можно разместить на открытых полках или в ящиках, если они у вас есть.