Лавров ответил на вопрос о присоединении Казахстана к Союзному государству

В 2021 году появились подвижки в построении Союзного государства. В ноябре президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали программу интеграции двух стран. Политики утвердили 28 дорожных карт. Примечательно, что дело сдвинулось с мертвой точки после акций протеста и неудачного госпереворота в Белоруссии.

Некоторые предполагают, что Казахстан тоже станет еще ближе к России после массовых беспорядков, которые, предположительно, были организованы внешними силами. Имеет ли Нур-Султан шанс присоединиться к проекту “Союзное государство”, ответил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции 14 января.

Российский дипломат дал понять: если Казахстан обратится с такой просьбой, то Москва обязательно ее рассмотрит. Лавров отметил, что у России, в отличие от Запада, нет привычки зазывать к себе других. “Это не наш метод”, – цитирует министра иностранных дел “Царьград”.

Ранее Александр Лукашенко заявил: Союзное государство будет более продвинутым и стабильным, в отличие от Евросоюза. По словам президента Белоруссии, Минск и Москва постараются учесть ошибки европейских коллег и не повторять их при объединении.