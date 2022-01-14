 

Работник пансионата рассказала, что Леонида Куравлева привезли в истощенном состоянии

14.01.2022, 15:56, Разное
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Работник одного из столичных пансионатов, где перед больницей находится Леонид Куравлев, рассказала, что его привезли в учреждении в истощенном состоянии. Эта информация прозвучала в эфире «Первого канала».
На передачу «Пусть говорят» пришла Надежда Орлова, сотрудница пансионата, где находился Леонид Куравлев. Артиста привезли в учреждении довольно истощенным, известно, что у него были конфликты с родственниками. Друзья и коллеги звезды фильма «Афоня» удивились, когда услышали эту информацию, ведь они знают его как примерного семьянина.

Когда Куравлев попал в пансионат, у него была заросшая борода. Специалисты вызывали ЛОР-врача, чтобы тот прочистил его ужи. Актер очень просто относится к своим родственникам. Когда к нему приходила дочь, он делал вид, что спал. Сообщается, что Куравлев ничего не хотел слышать о своей наследнице, хотя и жил с ней. В пансионат актера привез сын.

Актер изначально выглядел очень худым, не исключается, что он недоедал. Через некоторое время у Куравлева нормализовался аппетит, он всегда ел шесть раз в сутки, как предусмотрена распорядком, пишет портал Newinform.

Напомним, что 5 января звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная» попал в Коммунарку с пневмонией. Первоначальные тесты на коронавирус показали негативный результат. В медучреждении артист уже перенес операцию. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое.



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