Затмевала всех присутствующих – Личное мнение

Красивая женщина? Не особо? Куда ей до идеальной рядовой инстаграмщицы с профилем «под Джоли»?



Фото: Соцсети

А, между тем, на фото — маркиза Луиза Казати. Пожалуй, самая известная куртизанка 20 века и муза многих деятелей искусства.

Писателей она вдохновляла на написание романов («Сладострастие бытия» Мориса Дрюона), художников — на написание портретов, которые сейчас висят в лучших галереях мира, модельеров — на создание великолепных нарядов, могущественных магнатов — на оплату её экстравагантного и роскошного образа жизни.

Была ли маркиза идеально красива? Нет.

Она, в принципе, не была красива. Но при этом Казати была больше чем красива. Она была невероятно обаятельна и «затмевала всех присутствующих», как однажды выразился о ней художник Огастес Джон.



Портреты маркизы Казати. Огастес Джон. Фото: Соцсети

Процитирую художника:

Меня поразило появление дамы, которая обладала необычной элегантностью. Она затмевала всех присутствующих. На ней высокая бархатная шляпа, украшенная золотым ожерельем, подарком Д’Аннунцио, у нее огромные глаза. Много макияжа, они сверкали в обрамлении рыжих кудрей. Наши взгляды встретились. Перед отъездом меня представили ей: это была маркиза Казати.

Смотрю я на маркизу, на многих других дам прошлого и понимаю, что на их фоне мы — современные женщины — смотрелись бы очень хлипко.

И неважно, насколько совершенны наши черты и пропорции.

Да, благодаря возможностям пластической хирургии и цифровых технологий современные дамы стали более красивы, но, увы, гораздо менее обаятельны.

Женщины прошлого, у которых не было возможности отпилить нос, пришить грудь или скорректировать лицо в фоторедакторе, стремились быть обаятельными.

Именно обаянием они компенсировали сполна те особенности внешности, которые не вписывались в рамки идеала. И, на мой взгляд, женщины прошлого — такие разные, такие неидеальные, но развившие в себе обаяние — были более привлекательны и интересны, чем современные матрёшки.

Больше скажу: шаблонное, сделанное лицо крадёт у женщины обаяние, безжалостно демонстрируя миру миру, насколько она неуверенна в себе и зависима от одобрения окружающих.

Это очень слабая позиция, которая отталкивает. Раньше внешняя идеальность была редкостью, теперь она — повальное явление, от которого мир тупо устал.

Сегодня мир нужно брать другим:

1) искренней улыбкой, которая бывает только у по-настоящему влюблённых в жизнь людей,

2) мощной, позитивной энергией, которая бывает только у тех, кто чувствует себя по-настоящему хорошо,

3) естественной привлекательностью, которая всегда — результат здорового образа жизни и правильного ухода за собой, а не отпилки носа или пришивки патл с чужой головы.

В основе моего ухода:

1) сон никак не менее 8 часов,

2) ежедневные прогулки и занятия йогой,

3) здоровое питание,

4) приём кое-каких добавок, чтобы организму всего хватало,

5) потребление достаточного количества воды.

Прописные истины, которые не требуют разъяснений. Разве что расскажу подробнее о добавках.

Если бы меня поставили перед выбором самой важной для себя добавки, я бы без колебания выбрала Синтезит.

Синтезит — это биологически активная добавка, он не является лекарством, но это — мой любимый препарат.

Синтезит — особенное, биодоступное, живое железо, которое прекрасно усваивается, не вызывая, в отличие от многих других железосодержащих препаратов, интоксикации организма.

Синтезит активизирует жизненный тонус, энергию и, как следствие, делает мир более привлекательным местом для вас, а вас — воодушевлённых, энергичных, жаждущих жить и творить — более привлекательными в глазах окружающих.

Добавка не содержит ничего кроме, собственно, железа Синтезит, лимонной кислоты, крахмала и капсулы. Есть сертификат Кельнского института спорта — главного института в системе WADA. Можно выбрать веганские капсулы.

Синтезит прошёл кучу научных исследований: отчёты о результатах можно посмотреть тут.

Расскажу о своих ощущениях и результатах, которые, кстати, соответствуют большому массиву видео, интервью с врачами и обычными людьми, в том числе с уважаемым Николаем Дроздовым.

Я принимаю веганские капсулы. В отличие от других железосодержащих добавок, от Синтезита меня никогда не тошнит, из чего я пришла к выводу, что железо в нём очень чистое и в ювелирно выверенном количестве, без перебора.

Заметила улучшение качества волос. Вообще, не лезут. Ногти стали очень и очень плотными. Хорошо сплю: сразу засыпаю, прекрасно высыпаюсь, просыпаюсь с желанием впрыгнуть в эту жизнь с улыбкой и в хорошем настроении.

Окружающие это тоже чувствуют. Часто слышу от них: «Лен, да сколько же в тебе жизнелюбия!»

Это правда: я очень люблю жизнь, очень! И при этом я себе помогаю, принимая добавки.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую.

Здесь кандидат биологических наук рассказывает о принципах действия Синтезита на конференции.

Любите жизнь, заботьтесь о себе, почаще улыбайтесь, и люди к вам потянутся с космической скоростью. Миру сегодня катастрофически не достаёт простого человеческого обаяния.

А, по-вашему, чего больше всего не хватает современному миру?

БАД не является лекарственным средством, не предназначен для лечения заболеваний. Перед приёмом проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

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